《因爲不想吃亏》申敏儿演技获赞！哭戏感染力超强，让观众看了跟著流泪

9月30日播出的《因爲不想吃亏》第11集中，孙海英（申敏儿 饰）和金志旭（金永大 饰）的过去被曝光，散落的拼图拼凑在一起。这集...真的让人看了跟著流泪啊 QQ

金志旭是妈妈最后的寄养孩子事实被曝光后，孙海英觉得自己被背叛了。金志旭：「我答应过你妈妈，所以才没能告诉你...我答应过她不会让她女儿知道我曾经是这里的寄养孩子。」



另外，南紫妍（韩智贤 饰）的亲生父亲在出狱后执意来到她身边，孙海英担心她不接自己电话，通过金志旭向福奎贤（李相二 饰）要求去她家，幸亏福奎贤让南紫妍度过危机（福奎贤的防身武器 XDDDD）。孙海英代替南紫妍对她的亲生父亲愤怒，作爲坚实的姐姐和监护人发挥了作用。



南紫妍以为孙海英是在不知道的情况下接纳自己，但是...孙海英得知所有事实的事实被揭露后，带来反转。孙海英即使知道自己的爸爸被杀害，也只想著南紫妍，爲了拯救她一直装作不知道，她内心深处温暖的心让观众们感动不已。尾声中孙海英哭著向金志旭说妈妈去世了，也让人对最后的剧情充满好奇 ㅠㅠㅠㅠ



申敏儿充分地发挥主角的存在感，完美地引领《因爲不想吃亏》的开始和结束。在第11集播出中，她也演技也获得不少好评，观众：「我也跟著哭了」、「海英真的跟妈妈一样善良」、「舍不得结束啊」、「这集真的好感人」、「怎么只有12集」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻