李尚禹&金素妍结婚7年后依旧大闪特闪！首次一同出演综艺节目《新品上市便利餐厅》恩爱画面全公开

这对夫妻迎来了结婚七周年纪念日，请大家先做好被闪瞎的心理准备！！！

即将在明天（4日）播出的KBS2综艺节目《新品上市便利餐厅》中，将公开李尚禹&金素妍浪漫的日常生活。

李尚禹为了纪念即将到来的结婚7周年，足足花了50天为妻子金素妍精心准备了牛排。在此过程中，金素妍突然现身，展现了只为丈夫李尚禹而准备的真情实感反应。这是李尚禹和金素妍夫妇婚后首次共同参加综艺节目，充满爱意的甜蜜夫妻形象和互动，预计会让观众们不自觉的露出幸福微笑。



当天，李尚禹决定为结婚7周年纪念日派对准备一道特别的料理，并前往市场亲自购买食材。但这场纪念日派对距离当天还有50天。究竟是什么样的料理让他提前50天就开始准备？？引起了大家的好奇心。李尚禹每天检查料理的进展状况，满怀期待地等待著这个特别的日子到来。早在首次出演节目时，李尚禹就凭藉著「投入诚意就会变得美味」的信念，展示了花5天做出排骨汤、花3天制作义大利团子等，展现出「诚意狂人」的一面。

▼预告：



终於迎来了结婚7周年纪念日的当天，李尚禹准备了漂亮的花束，并亲笔写了诚意满满的手写信。此时，妻子金素妍回到家中，这也是两人在综艺节目中首次以夫妇身份同框。两人始终深情凝望对方，充满爱意的表现令现场的《新品上市便利餐厅》成员们惊叹不已，纷纷表示：「还以为是在看电视剧呢。」

节目中，还将公开两人从恋爱到结婚的完整故事，并展示此前未曾公开过的结婚相册照片，这一集节目将於明天晚上8点30分播出。

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