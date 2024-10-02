《鬼怪》、《那年，我们的夏天》、《太阳的后裔》大萤幕震撼感动！《韩剧OST音乐会》全新韩剧观赏体验，OST女王白智荣首度来台，献唱经典人气曲目

热门韩剧巨幕放映x OST原唱歌手献声x台韩管弦乐团现场演奏！今年绝不能错过的韩流盛典，10/2早鸟票开抢！

韩剧风潮在台湾已成为显学，从最经典的大长今，到云画的月光、太阳的后裔，及近日爆红的泪之女王、背著善宰跑等，都让所有剧迷津津乐道，除了赏心悦目的男女主角及剧情安排外，每出剧中搭配的OST更是功不可没的神来之笔，只要歌曲或配乐一下，角色们的心情堆叠就能很轻易的传达给观众！

而唱红经典韩剧金曲的「OST女王」白智荣与「抒情女王」金那英，将携手疗愈新声代MORE随「韩剧OST音乐会」首次登台献唱。这场音乐会将会在舞台上播放热门韩剧片段，由实力派唱将现场原音重现韩剧金曲，再加上韩国知名Ｍost管弦乐团现场演奏，优美旋律搭配巨型LED萤幕重现人气韩剧经典画面，带领观众沉浸美好的时光！早鸟优惠票最低86折10/2(三)中午12点udn售票网（‎https://bit.ly/3BvY2mj‎）独家开抢，今年底最强韩流音乐盛会绝不能错过！



韩国顶尖韩剧OST制作公司MOST Contents策画

《韩剧OST音乐会》 （Korea Drama OST Concert）是由韩国顶尖韩剧OST制作公司MOST Contents策画，将在今年12月28日首度来台，於台北流行音乐中心演出两场。台湾观众耳熟能详的《鬼怪》、《那年，我们的夏天》、《太阳的后裔》等韩剧画面，将会在舞台上以巨型萤幕播放，并搭配特邀来台的韩国Most管弦乐团同步演奏剧中乐曲，此外更令人惊喜的是，素有韩剧「OST女王」之称的实力派唱将白智荣，也将随著《韩剧OST音乐会》首度来台，原音重现其最标志性的韩剧金曲。韩剧巨幕播映、扣人心弦OST原唱献声，再加上现场台韩管弦乐团的演奏，三者合而为一，将带来最崭新、最震撼的韩剧观赏体验，全场一起重温经典片段，重回当时看剧的美好感动。

韩剧经典画面巨型萤幕重现x韩国Most管弦乐团现场演奏

本次演出颠覆以往观众观赏韩剧模式，将在舞台上以巨型萤幕播放多部超人气经典韩剧片段，搭配现场管弦乐团演奏及原唱歌手演唱，打造沉浸式的视听享受。观众将随著剧情及现场演奏的配乐和歌曲情绪起伏，让你无论是看《鬼怪》、《云画的月光》、《太阳的后裔》还是《那年，我们的夏天》，都随著歌手层次堆叠的中低唱腔及澎湃汹涌的交响乐团，唤起无数的情感与记忆。

此次音乐会特邀韩国Ｍost管弦乐团来台，其乐团是专为 OST 创建的专业乐团，与世界上许多乐团不同，是由小提琴家金美中（Kim Mi-Jung）所领导的 Most Orchestra 与实际参与剧集的音乐总监合作，在重现原版歌曲品质的同时，也能重现剧中感受到的情感。

Most Orchestra 的定位有别於传统的管弦乐团，它的组成像专业的电影团队一样，为戏剧、电影等影像媒体完美演绎音乐，并以此为基础，完整的将韩剧OST差异化传递出新的印象。



韩剧OST女王白智荣首度登台 带来经典代表作

被誉为「韩剧OST女王」的白智荣，其独特浑厚的嗓音，诠释爱恋情深的情绪格外具有渲染力，她的歌声所传递的浓厚情感，无一让观众更贴近男女主角难分难舍的情感。此次白智荣将为台湾观众献上她的代表作，包括《秘密花园》中的《那个女人》及《特务情人IRIS》中的《不要忘记》，她的声音不仅是剧情中的感情催化剂，更是无数观众心目中的经典。这次音乐会，白智荣将现场演唱多首热播韩剧插曲，势必引起一波经典热潮。

抒情女王金那英 以真挚嗓音打动人心

嗓音辨识度极高的金那英，为《Super Star K5》选秀节目走红的参赛者，收放自如的歌唱实力、层次堆叠的细腻唱腔，成为多出人气韩剧指定原声带歌手，是实至名归的抒情女王。此次音乐会，她将演唱《太阳的后裔》中的《Once Again》以及《那年，我们的夏天》的插曲《离别后悔》等经典作品，带领观众沉浸在浓情深情处。

新声代歌手MORE 带来动容情感OST演绎

韩剧疗愈系新声代MORE，是近年韩国观众与歌迷惊艳不已的后起新秀，演唱过《少年时代》的OST《深夜的我们》引起话题讨论，歌唱时的情绪拿捏与情感丝丝入扣，让这位乐坛新锐凭藉韩剧《少年时代》、《陪玩的女人》等多首OST作品迅速打开知名度，短时间内获得无数关注。MORE将带来最新一季韩剧的热门原声带，展现其抒情、流行乐的多元魅力。三位实力顶尖的歌手将在12/28一起首度来台为《韩剧OST音乐会》献唱，将是今年最贴近韩剧原唱原曲的唯一机会。

台湾观众限定！惊喜彩蛋逐一揭晓

至於台湾最近话题度最高的韩剧如《黑暗荣耀》、《泪之女王》、《背著善宰跑》等作品，是否有机会在本次来台的《韩剧OST音乐会》看到及听到，台湾主办方联合数位文创透露，这次《韩剧OST音乐会》是首度来台演出，韩国制作公司也非常重视，允诺将会为台湾观众准备惊喜彩蛋，至於剧目为何，表示「敬请期待」。

《韩剧OST音乐会》（Korea Drama OST Concert）将於今年底12/28(六)於台北流行音乐中心一天演出两场，10/2(三)中午12时正式早鸟开卖，最低优惠85折，喜爱韩剧及经典OST的观众千万不要错过这场难得的音乐盛事。购票请上udn售票网（https://bit.ly/3BvY2mj‎），客服专线请洽（02）7721-6958 （每日9:00-18:00）。

【演出资讯】

《韩剧OST音乐会》

演出地点：台北流行音乐中心

演出时间：2024年12月28日 14:30 / 19:30，共2场

售票网站：udn售票网 ‎https://bit.ly/3BvY2mj

演出官网：‎https://uevent.udnfunlife.com/2025KDrama

场次票价：800/1,200/2,400/2,800/3,200/3,500/3,800/4,200

主办单位：联合数位文创

客服专线： 02-2649-1688（每日09:00-18:00）

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