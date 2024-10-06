T-ara芝妍&黄载均证实离婚韩网祝福，芝妍律师是《好搭档》编剧崔唯娜

女团T-ara成员兼演员的芝妍（朴芝妍），与身为韩国职棒球星的丈夫黄载均在离婚传闻传了近4个月后，仍宣告结束两年婚姻。

昨日韩国媒体抢先报导芝妍与黄载均正进行离婚手续消息，随后芝妍透过法律代理人证实两人已因无法克服之间的差异而分居，最终达成离婚协议，已向首尔家庭法院提交离婚调解申请书，同时希望外界不要对此做出刺激性的报导或是发布推测性的文章。

芝妍亦亲自表达立场：「大家好，我是芝妍。首先，很抱歉用不好的消息问候大家。我们在协议后进行了离婚调解程序，请谅解未能能迅速表明立场。往后会努力以更好的面貌与大家见面，谢谢大家。」

顺带一提，芝妍的法定代理人为泰成律师事务所崔唯娜律师，即近期以自身13年「离婚律师」专业与经验，写下高达17.7%收视率的热门戏剧《好搭档》之编剧。



而黄载均昨日也公开自己的立场，表示和芝妍是因性格差异而决定离婚，「虽然作为夫妇的缘分已结束，但今后会支持彼此走的路。让粉丝失望了，再次感到抱歉，希望大家不要盲目猜测或报导。」

就两人离婚，‎韩国网友‎大多都觉得现代人离婚已不是大事，「不适合就分手」，且两人之间没有小孩更不需要太多顾虑，祝福两人各自幸福的留言相当多。另外，黄载均所属KT巫师队现在还在打季后赛，T-ara近日也将在澳门举行粉丝见面会，有网友批评抢先报导的韩媒，也痛批最早在6月赛季时播报球赛中脱口爆料的球评李光吉‎。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻