KBS新医疗搜查剧《Face Me》编审确认！李民基＋韩智贤＋李伊庚＋全裴修共同演出

KBS即将推出新水木电视剧《Face Me》并将於11月与观众们见面。主要演员包含了《我的解放日记》李民基、《因为不想吃亏》韩智贤、《和我老公结婚吧》李伊庚与国民爸爸全裴修共同演出。

《Face Me》剧情描述一位冷静的整形外科医师与热血重案组MZ世代刑警，透过犯罪被害者的整形重建，而追击案件的真相，是一部相互共助合作的医学搜查剧。冷静与热血，医师与刑警的互补，成为创造奇迹的男女，透过奇迹的合作相互磨合而得到加成效果。本剧所邀请的演员阵容也相当令人期待，包含著名的扑克脸李民基，目前正在热播中《因为不想吃亏》的韩智贤，以及搞笑男星李伊庚，与《泪之女王》金秀贤的爸爸全裴修。



李民基将饰演拥有无可挑剔的医学实力以及冷静外型的顶尖医师车正宇，拥有整形外科与急诊医学科的双资历，可以立即从患者的外伤伤口得知受伤的过程，掌握事故经过并且直接思考最佳治疗方法，但绝对不与患者有情感上的交流，就像机器一样超级理性又冷静，但看似铁石心肠的他，却遇见了打动他内心的女子，他的心中即将产生什么样的变化？



韩智贤将饰演一位无所畏惧充满热情以及共鸣能力的重案组王牌刑警李敏亨，对於抓捕坏人相当热衷，在某事件过程中与协助受害者的整形医师车正宇有了交集，两人也逐渐熟悉起来。李伊庚则是饰演车正宇的高中时期老友韩宇镇，两人友情深厚，韩宇镇则是希望送给全世界所有女性们「美丽」这份礼物。《Face Me》预计将於11月首播。



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