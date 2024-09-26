好评推理综艺《犯罪现场》终於回归！ 第五季将由Netflix制作，规模配置再升级

角色扮演推理综艺《犯罪现场》播出以来每一季都获得很高赞誉，继今年2月的《犯罪现场归来》后，新一季已确定作为Netflix原创综艺进行制作，将向全球观众推出。

《犯罪现场》是韩国第一档角色扮演推理综艺，在一个在精心设计的设定中，5~6名参与者扮演各自被指定的嫌疑人角色，在一个密闭空间内依次完成任务并最终找出嫌疑人。 紧凑的故事情节和精密构造的游戏设计，让玩家在角色扮演游戏中展开精彩的推理战争，加上有趣的人际关系，每一季都让观众为之疯狂。



《犯罪现场》2014年由JTBC电视台首次推出，前四季播出期间，获得了世界三大电视奖项之一的「纽约电视&电影奖（NYF TV & Film Awards）」本赏、亚洲最大电视奖项「亚洲电视奖」的最佳奖，以及北美三大电影影像颁奖礼「休斯顿国际影像电影节」的金奖，作品质量获得各国观众肯定。

随著对新一季的期待高涨，《犯罪现场》第五季确定与 Netflix 共同制作，规模和设置都将迎来进一步升级。



一直以来主导《犯罪现场》的导演兼制作公司Studio Slam 代表尹贤俊 PD 表示：「我们作出这一决定，是为了让深受喜爱的《犯罪现场》的乐趣不局限於国内观众，更要传递给全世界的粉丝。」 Netflix称赞《犯罪现场》开创了推理综艺的全新境界，对这次合作表示十分高兴。

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