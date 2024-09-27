BTS防弹少年团V和金旻载一同健身！胳膊肌肉又变大了

防弹少年团成员V（金泰亨）服役期间增肌成功，倒三角健硕好身材引爆热议。

日前，健美运动员马善浩（音译）通过个人IG发布了新照片，写道：「即使休假也勤奋运动的让人自豪的青年们，泰亨&旻载。」 公开的照片中，V和演员金旻载和马善浩在健身房的镜子前合影，三人似乎刚完成了重量训练，展现出结实的肌肉身材。

尤其是V吸引了众人的目光，宽阔的肩膀与本就小巧的脸形成鲜明对比，对比入伍之前的清秀模样，身材判若两人。 金旻载也大秀结实的手臂肌肉，脸上还洋溢著骄傲的神情，彷佛在说「快看我的肌肉！」



马善浩还补充写道：「两天全身重量训练，感觉很充实，羡慕年轻，羡慕他们的脸...... 期待下次休假时再一起吃酱蟹。」看到照片的网友们纷纷表示：「认不出是V了」、「他一定在努力健身」、「看著真好」、「变得更稳重了」、「身材变得更好，真不错」等等。

V在入伍前就透露入伍后的健身目标，希望能够增重至86kg，能够展现更壮硕的身姿。 而今年4月，V表示他在军队中已成功增重了10公斤，如今看来V又向自己的目标前进了一大步。



얘들아 뷔 벌크업 된 거 봐…

기특해요 응원해요 다치지마요 pic.twitter.com/LgwY2T340t — 일공 (@dxlbxm) April 12, 2024

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