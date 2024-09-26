《好搭档》张娜拉：「完全不是为了得奖而演…若期待著得奖，生活就太辛苦了」

日前以高收视完美收官的法律电视剧《好搭档》，演员张娜拉在剧中的演技张力再度获得观众好评，大家更盛传她是今年度大赏的有力候选人，不过面对这样的说法，张娜拉则在访谈中表示，若是以得奖为目的而期待著，那她就不会选择演戏了。

SBS《好搭档》剧情描述离婚王牌律师车恩京（张娜拉饰），与刚进入事务所成为车恩京下属的新任律师韩宥利（南志铉饰），两人一冷一热的组合，张娜拉在剧中也透过犀利的眼神，以及总是俐落的黑色套装打扮令人感受到特别的气场，加上车恩京从冷静协助他人离婚的律师，到自己竟发现丈夫出轨而成为当事人，剧情精彩大受观众们的喜爱，也带来高收视率。



张娜拉表示《好搭档》的结果超乎她的预期，也感谢观众们的支持，她表示并非因为对婚姻素材感兴趣而接演，自己也很喜爱以犯罪题材的内容，她选择剧本的作品首要是「趣味」，她谦虚表示自己仍是有许多缺点的演员，而能够接演的角色当然也有所限制，但自己已经找到从相似的角色中，不同的表演方法。



也很多人表示张娜拉本次的演技足以让她获得大赏，不过她却完全没有这样的想法。她谦虚地说是自己运气好，并且如果以获奖为目的的话，那么生活可能就会变得很痛苦，张娜拉期许自己活得开心，没有太多烦恼，只希望每一次的演出能够得到好成绩，或者能够展现出自己不一样的面貌，希望再遇到好的作品。



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