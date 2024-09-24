爱情战线无异常！女友IU首尔安可演唱会，李钟硕低调现身支持！3月世巡开始时他也在：有始有终，默默陪伴

女友工作，男友默默陪伴，IU和李钟硕这对情侣真的羡煞旁人！

9月21日、22日，IU在首尔世界杯竞技场举办了SOLO演唱会「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE ： THE WINNING」，两天的演出约10万歌迷参加。

今年3月IU以首尔为起点，随后在包括亚洲、欧洲和美洲在内的18个城市展开巡演，并最终在首尔结束了她的世界巡演。2022年IU作为首位女性音乐人首次登上首尔的奥林匹克主竞技场，再到如今的世界杯竞技场，成功创下了登上本土所有大型体育场的纪录。



在演出的首日（21日），IU的男友李钟硕被发现与工作人员一同出现在了现场，吸引了大家的关注。根据网上的多条「目击谈」，当天李钟硕穿著宽松的衬衫，戴著渔夫帽和口罩，出现在了体育场内。虽然遮住了脸，但他身高186cm的身高仍然散发出了与众不同的气质，赚足了在场歌迷的目光。 其实不仅仅安可演出，他还在3月巡演启程的首尔演唱会上为女友加油， 当时他与好友演员申在河一起默默观看演出后离开。

그리고 이종석도 아이유 콘서트에 왔군요!!! pic.twitter.com/UocGjJzo9q — 151515 (@yi_ru0928) September 21, 2024

由於之前有传出两人分手的传闻，因此李钟硕的现身引发了广泛关注。 有在场的歌迷表示：「我确认他就是李钟硕，周围都是普通观众，大家都认出了他，但特意没有拍照，大家都很体贴。 」 看来李钟硕在IU的首次世界巡演中，从头到尾都在支持她，爱情战线无异常。



此外IU与李钟硕自2022年12月承认恋情以来已经公开交往了两年多。 2012年两人因一起担任SBS《人气歌谣》的MC时首次相识，缘分的齿轮就此转动。

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