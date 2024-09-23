《虽然不是英雄》女星秀贤5年婚姻告终！和平协议离婚

女演员秀贤曾演出《虽然不是英雄》与《京城怪物》等作品，今日透过所属公司YG娱乐表示，秀贤於2019年与大三岁的企业家结婚，而现在两人已协议分手，5年婚姻也就此告终。

女演员秀贤在《虽然不是英雄》中挑战破坏自己的姣好外型，穿上了胖子装饰演一位因为太胖而失去家族遗传飞天超能力的女子福动熙，剧中表现可爱又直率，相当受到观众们的喜爱。



至於秀贤真正的离婚主因并未详细公开，也未提到子女抚养权的问题，两人曾在恋爱事实公开后4个月即步入礼堂，隔年就喜迎一女，当时也掀起话题讨论。秀贤从2005年作为韩中超模出道，透过SBS电视剧《游戏女王》受到瞩目，接下来也演出了《逃亡者Plan.B》《七级公务员》等电视剧，更在2015年演出好莱坞电影《复仇者联盟2：奥创纪元》登上世界的舞台。



秀贤也曾在节目中提到自己的新婚生活，当时她表示因为先生话不多，所以两人几乎也不太吵架，而且先生就像外国人那样的相处，让对方保有自己的空间，所以并没有那种因为碎念而生气的机会，而她也常透过SNS分享自己与家人出游的照片，看起来婚姻生活相当幸福惬意，而今传来协议分手的消息，也让粉丝们感到相当惋惜。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻