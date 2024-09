米兰时装周上不管旁人是谁，就是要推广「虎浪嘿」手势的 Hoshi（SEVENTEEN）

【多部影片】人气男团SEVENTEEN的舞担成员Hoshi出席米兰时装周,专属於他的「虎浪嘿」手势也默默影响著身旁的人~,帅气又可爱。

最新米兰时装周(Milan Fashion Week)多位韩星出席活动,而Hoshi也与其他的品牌大使们一起合照,他偶尔稍作犹豫却又坚持要摆出的虎爪手势,也让和他一起合照的人充满了好奇心~。

Hoshi 帅气登场,造型令人惊艳~

「虎浪嘿」是「老虎」加上韩文的我爱你「撒浪嘿」合并在一起,独特表达爱意的手势,Hoshi在韩语中有「虎视(호시)」的意思,意旨在舞台上拥有像老虎一样的眼神,所以虎爪也是Hoshi爱用的标准手势。





上一次SEVENTEEN出席联合国教科文组织(UNESCO)的青年亲善大使任命仪式上,胜寛多次阻止Hoshi比出「虎浪嘿」的互动成为了粉丝间的热门话题,结果这次时装周单独出席活动,Hoshi可以说是畅行无阻啊~。XD

NOT AT SEUNGKWAN PUTTING AN END TO HOSHI'S HORANGHAE AGENDA WHILE THEY WERE TAKING THE PHOTOS AT UNESCO SKDJDKSJSKLA pic.twitter.com/zBVE4q352Y — 9697 (@soongyu) June 26, 2024

