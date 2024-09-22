米兰时装周上不管旁人是谁，就是要推广「虎浪嘿」手势的 Hoshi（SEVENTEEN）
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米兰时装周上不管旁人是谁，就是要推广「虎浪嘿」手势的 Hoshi（SEVENTEEN）

明星   2024年9月22日   星期日11:07   Mico  

SEVENTEEN Hoshi（封面图源：X@soongyu、浮水印、TVDaily）

【多部影片】人气男团SEVENTEEN的舞担成员Hoshi出席米兰时装周，专属於他的「虎浪嘿」手势也默默影响著身旁的人～，帅气又可爱。

最新米兰时装周（Milan Fashion Week）多位韩星出席活动，而Hoshi也与其他的品牌大使们一起合照，他偶尔稍作犹豫却又坚持要摆出的虎爪手势，也让和他一起合照的人充满了好奇心～。

Hoshi 帅气登场，造型令人惊艳～

「虎浪嘿」是「老虎」加上韩文的我爱你「撒浪嘿」合并在一起，独特表达爱意的手势，Hoshi在韩语中有「虎视（호시）」的意思，意旨在舞台上拥有像老虎一样的眼神，所以虎爪也是Hoshi爱用的标准手势。

SEVENTEEN Hoshi（图源：TVDaily）
SEVENTEEN Hoshi（图源：TVDaily）


上一次SEVENTEEN出席联合国教科文组织（UNESCO）的青年亲善大使任命仪式上，胜寛多次阻止Hoshi比出「虎浪嘿」的互动成为了粉丝间的热门话题，结果这次时装周单独出席活动，Hoshi可以说是畅行无阻啊～。XD

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