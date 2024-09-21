公开恋爱1个月！换了卷发的韩志旼和男友崔政勋越来越有「夫妻相」了

相爱的人会越来越像，这事是真的！

韩志旼的近况引起了网友和粉丝的关注，她换了发型，无论是气质、脸型还是发型，都越来越像男友崔政勋。早在今年8月，韩志旼和乐队Jannabi的主唱崔政勋就公开承认了恋情，克服了10岁年龄差的姐弟恋引起了轰动。 作为一对高颜值的姐弟CP，他们获得了极高的关注度。

恋情公开后时隔一个月，韩志旼在个人社交媒体上发布了以家庭为主题的照片，公开了与家人在海外共度中秋假期的场景。 她还配文表示：「度过一个温暖的中秋吧」。 照片中韩志旼以自然、不加修饰的形象示人，吸引了网友们的视线。 尤其是她的发型尤为吸睛，被不少人认为与恋人崔政勋的发型很相似。 平时崔政勋也喜欢留长卷发，加上两人都是瘦削的长脸，脸型也较窄，还有气质氛围等，越来越有「夫妻相」了。



网友们忍不住表示：「这可能只是巧合，不过情侣通常会越长越像」、「不管是什么发型，韩志旼都很适合」、「我也有那种发型，那我也是在模仿崔政勋吗？」 、「主要是气质越来越像了」等。



去年8月韩志旼以嘉宾身份出席由崔政勋主持的《夜公园》音乐访谈节目，两人在舞台上连唱数首歌曲，互动频繁，火花四射。 当时许多观众都在猜测：「难道他们之间发生了什么」没想到，时隔一年，他们竟然真的在一起了！

韩志旼出生於1982年，比崔政勋大10岁。 他们在恋情公开之前就多次被发现一起约会，被拍到同游巴黎、一起逛咖啡店等。 这是韩志旼出道以来首次公开恋情，因此更引起了人们的关注。

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