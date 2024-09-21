iQIYI选秀节目《星光闪耀的少年》正式官宣华丽导师阵容！李圣经主持、李升基、BIGBANG大声、权恩妃、HUI等人加盟
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iQIYI选秀节目《星光闪耀的少年》正式官宣华丽导师阵容！李圣经主持、李升基、BIGBANG大声、权恩妃、HUI等人加盟

综艺   2024年9月21日   星期六15:18   Mico  

（封面图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

快来看看官方公开的８为导师是谁呢？！！导师宣传照真的很有气势啊～。

由iQIYI爱奇艺国际站制作的全新选秀节目《星光闪耀的少年》在今天（21日）公开了主持人与导师们的宣传照，目前世界各地的海选已结束，主持人则由演员李圣经，同样拥有好歌喉闻名的她担任，想必也会为节目和参赛者们带来丰富的表演经验。
（图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

节目组正式官宣的【导师名单】如下：

▼演员兼歌手的李升基
（图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

▼BIGBANG大声
（图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

▼知名舞蹈老师崔容俊（崔荣晙）
（图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

▼Rapper韩海（Hanhae）
（图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

▼曾任IZ*ONE队长权恩妃
（图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

▼PENTAGON队长HUI
（图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

▼THE BOYZ的ERIC
（图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

▼STAYC的YOON（沈姿润）
（图源：iQIYI《星光闪耀的少年》）

《星光闪耀的少年》也将推出９人男团，正式播出时间尚未公开。

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