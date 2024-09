今日(20)上午,SEVENTEEN 成员 Hoshi 为参加 DIESEL 2025春夏大秀,通过仁川国际机场前往义大利米兰。

当天,Hoshi 以新发色(银发)亮相,穿著深灰色牛仔裤和同色系上衣,再搭配牛仔羽绒背心,又潮又时尚!



另外,SEVENTEEN 确定在10月14日带著迷你12辑《SPILL THE FEELS》回归,在发行新专辑前10月12、13日他们将在高阳体育场举办演唱会「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」,之后到美国、日本、亚洲等地开唱。

