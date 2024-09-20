BLACKPINK Jennie一句话再惹争议！ 外媒采访提室内吸烟：「公开道歉因韩国人认为我有错」

BLACKPINK成员Jennie近日接受美国《Harpers Bazaar》采访，提到不久前为室内吸烟公开道歉一事，再次引发争议。

Jennie今年7月2日在个人YouTube频道PO出在义大利工作的vlog，其中一个镜头里她在室内接受妆造时叼着电子烟，若无其事地对著化妆师的脸吐出烟雾。 这一举动立即引起网友批评，随后Jennie通过所属社发布道歉声明，表示已经向当时在场的工作人员道歉，并向所有因该行为感到不便的人致以歉意。



Jennie smoking Vape in her vlog pic.twitter.com/yi3DH8DsQW — no na (@nona15648321) July 8, 2024

时隔两个多月，《Harpers Bazaar》采访Jennie时再度提及此事，称BLACKPINK的知名度太高，导致成员的隐私都曝光於大众视线、任何一点行为都可能引发争议。 对此，Jennie表示：“我能怎么办？ 如果韩国人认为这不对，我就得弥补。 ”

Jennie还说应该从粉丝的角度看待这件事：“我明白大家为何不高兴。 这是文化，是历史，是时间。 我无法违背时间。 ”



对於Jennie的发言，网友分为立场鲜明的支援派和批评派。 后者认为Jennie对工作人员脸上吐烟是人品问题、与文化或历史无关，公开道歉只是为了获得大众原谅以维持人气、并非发自内心反省，如果无法共情韩国人的感受，不如干脆放弃韩国市场、专心在外国发展。

与之相反，也有人认为在西方人认知中只需要对工作人员道歉、没必要向公众解释，所以Jennie针对「公开致歉」的回答十分得体; 而且该工作人员仍继续与Jennie合作，既然当事人已经和解，外人不应一直揪著不放。



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