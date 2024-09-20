《Running Man》宋智孝名字太多被刘在锡称「待过国情院」，琴世禄登场让情境剧秒变狗血剧

周日《Running Man》的中秋特辑大家看了吗？开场又是超级爆笑的各种身分混淆情境剧XD！

首先，宋智孝和梁世灿被设定为夫妻，育有一对双胞胎刘在锡和洪榛浩。洪榛浩闲聊说最近新婚妻子怀孕了，他和妻子一起吃多了便发胖，宋智孝好奇是不是「蜜月宝宝」，刘在锡就问：「你怎么都不清楚儿子的事情啊？」冷不防将现实和情境剧设定混合，而其他人也能马上接球，场面相当搞笑。



宋智孝表示自己没去洪榛浩婚礼但给了礼金，刘在锡秒懂宋智孝大概写了本名「千秀妍」所以洪榛浩不知道，几个人又开始吵「儿子不知道妈妈本名」，刘在锡此时冒一句「因为妈妈以前在国家情报机关工作」，宋智孝本人都笑了！因为宋智孝有三个名字啊，艺名「宋智孝」，本名「千成林」改成「千秀妍」。而会有三个名字也得归功刘在锡，宋智孝会改本名就是因为刘在锡太常在节目上喊，导致太多人知道自己本名她感到困扰，现在刘在锡又说宋智孝大概要再改名了，因为千秀妍也广为所知了。



*延伸阅读：

〈宋智孝改真名的原因是因为这个！《RM》成员：听起来特别温柔呢！〉‎

梁世灿宋智孝这家子组合已经够好笑，另一家是宋智孝「妹妹」家琴世禄和HAHA家，梁世灿一看到琴世禄就忍不住喊：「世禄，你上次和我是夫妻啊！」这对「甜甜」、「蜜蜜」组合此次被拆散变成「姐夫」和「妻子妹妹」，引发了情境剧狗血走向！连HAHA和宋智孝几百年前经搞暧昧也被挖出来说！



妹妹（琴世禄）和自己丈夫（梁世灿）是前男女朋友关系就算了，两人还大胆当场喊当时爱称呢！后面这情形也不时发生，要气死宋智孝了：「你总是跟暧昧女搞外遇的话不行！」HAHA也不是滋味：「喂，你们两个怎么回事？」而琴世禄竟然还能开朗应答：「是前男友。」让HAHA超无言地笑出来。



看完节目，观众都说宋智孝和琴世禄很可爱呢！

▼相关影片（完整节目台湾观众可至iQIYI或friDay影音收看）



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