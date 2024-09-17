《凌晨两点的灰姑娘》甜度升级，主CP文相敏申铉彬求婚，副CP尹博朴素珍先婚后爱（EP.7-8）

《凌晨两点的灰姑娘》剧情接近尾声，柱元（文相敏 饰）和允瑞（申铉彬 饰）感情再次甜蜜起来，两人终於认清了都离不开对方的内心。

看到允瑞和成敏（李贤宇饰）亲密的样子，柱元在始元（尹博饰）的建议下决定成为一个「坏男人」，以动摇允瑞的心。 柱元搬了办公室，并对一向是「好好先生」的允瑞事事提出异议，态度变得冷淡刻薄。 最后，他更是通过和嫂子美珍（朴素珍 饰）亲密互动来引起允瑞的嫉妒，短暂地让允瑞感到心寒。然而，即使是「坏男人」也需要眼色。 柱元坚持坏男人的形象，直到允瑞生日当天，才匆忙地联系她，但始终没有得到回应。



在生日这天，允瑞一直在想著柱元。 柱元是唯一对她说过「谢谢你来到这个世界」的人。 正当允瑞努力坚定自己对柱元的感情时，她接到了母亲去世的消息。允瑞和弟弟志锡（金泰正 饰）小时候饱受父亲的虐待，而母亲却对这一切视而不见。 对於逃离父母的允瑞来说，弟弟是她唯一的家人。母亲曾以「子女的本分」劝她参加父亲的葬礼，但允瑞断绝了关系，表示「会遭天谴」。 得知母亲去世的消息后，允瑞心情十分复杂。 母亲的死动摇了她的内心。最终她决定前往母亲的葬礼，但在听到人们对不参加葬礼的子女们的指责后，她还是选择离开了。此时，接到志锡的联系后赶来灵堂的柱元和允瑞相遇了。 面对真心关心自己的柱元，允瑞终於崩溃了。 压抑已久的所有情感彷佛瞬间爆发，允瑞在柱元的怀里痛哭失声。

在从允瑞母亲葬礼返回的路上，柱元突然向允瑞求婚。 然而允瑞并没有立即答应。 柱元微笑著告诉允瑞，她可以花时间慢慢考虑，但在始元面前却表现得焦虑不安。 面对周围的各种状况而苦恼不已的允瑞得到了成敏（李玹雨 饰）的支援。 他说：「如果想见的话，就会立刻去王子的城堡找他」，为「河允瑞版的灰姑娘」加油。 柱元再次与母亲（陈熙琼 饰）发生冲突，这次他依然没有放弃自己的意愿，但母亲以允瑞为藉口，迫使他不得不前往西班牙。 意识到自己对柱元的感情后，允瑞得知他要离开的消息，急忙赶到机场，向他告白说：「现在换我来挽留你。 」



其实5天4夜的出差是一场乌龙，但也因此允瑞和柱元充满爱意的恋情得以重新开始。 柱元暂时住在酒店里，允瑞在酒店等待他。 理解了柱元一直以来的忍耐和坚持，允瑞感谢他说：「谢谢你一直等我」，并安慰了他。 两人确认彼此心意后，深情一吻，迎来了浪漫的夜晚。



另外，先婚后爱的始元和美珍展现的恋爱过程也增加了剧情的趣味。 由於美珍在SNS上上传的照片，解除SNS禁令的始元期待著与美珍的约会，但他发现这次约会其实是为了更新照片的紧凑行程，感到有些失望。 察觉到始元的情绪后，美珍带他去了一次真正的约会。 两人越看越被彼此吸引。 最终始元坦白道：「我好像喜欢上你了」，动摇了美珍的心，预示著新情侣的诞生。



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