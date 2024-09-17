申惠善＆李阵郁新剧《致我的解离》下周首播！为了饰演爱情长跑8年的情侣，进行很多对话、聊天！

由申惠善、李阵郁、姜勋、赵慧珠主演的《致我的解离》即将在23日首播，该剧讲述因内心深处的伤痛而焕然一新的新闻主播「朱恩好」和她隐藏内心伤痛的前男友「郑贤武」之间重新治愈彼此的故事。

申惠善一直以来凭藉著不同的角色展现精湛的演技，还被封为「值得信赖的演员」。这次将一人分饰两角，对於饰演「朱恩好」和「朱惠利」两个角色她表示：「恩好虽然很热情，但是想表现得很无聊，惠利虽然看起来很无聊，但是想要表现得很热情。爲了表现两人是不同的角色，从外在的发型、妆容、服装等感觉都不同，声音和语气也略有不同。」



申惠善还透露拍摄现场与众不同的氛围，她说：「现场非常完美，简直无法用语言形容，是非常幸福的时间。演员和工作人员在各自的位置上发挥了120%以上的作用，拍摄结束感到很遗憾。如果看完电视剧后对演员之间的默契有共鸣的话，会很高兴的。」



而这也是「浪漫之王」李阵郁时隔多年再演爱情剧，对於选择《致我的解离》的理由？李阵郁表示听到平常想合作的申惠善演员出演的消息后，就非常想合作，他说：「剧本很有意思，错综复杂的角色之间的故事让人耳目一新。」



李阵郁更提到：「爲了演好（主播）角色，我会和新闻主播们见面聊天，听他们的评论，从中得到秘诀。」李阵郁还称赞了申惠善，表示：「虽然早就知她他是演技好的演员，但是一起拍摄的时候更加感叹了。与申惠善演员进行很多对话，有空就聊聊天、开玩笑，一起塑造角色。」



另外，《致我的解离》由《二十五，二十一》、《有院子的家》郑智炫导演执导、《天气好的话，我会去找你》韩加蓝作家执笔，将在9月23日播出。

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