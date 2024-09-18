Disney+《首尔破笑组》笑中带泪的重案日常　治愈伤口的4大金句

时序进入下半年之后，Disney+几乎成为串流平台最强龙头，像是《无路可走：轮盘赌》、《支配物种》、《暴君》，推出的作品一部比一部精彩，！最近上线的欢乐刑警原创剧《首尔破笑组》找来新婚后的男星金东旭主演。他饰演一名超级精英重案二组组长，带领四名有点ㄎㄧㄤ但热血十足的刑警们，从互相看不顺眼到齐心破案，刚上映就掀起剧迷热烈讨论。这次也一口气整理了剧中的4大金句，让重案组紧凑又真诚的日常抚慰你我的心！

「人类补虎是狩猎，但老虎抓人就会被定义为灾难」

在金东旭主演的东方有斌带领四人组的第一个案件中，就发生了相当棘手的杀人案。几乎被千夫所指是凶手的难搞男星姜闵载（黄灿盛饰演）最后靠著东方有斌的敏锐追案能力，发现其实凶手另有其人。当时组员徐珉瑞（朴世阮饰演）曾向东方有斌坦言受害者实在太可怜，并大骂姜闵载根本是王八蛋。

但东方有斌告诉她「坏人无罪，好人有罪的案例也不少。人类补虎是狩猎，但老虎抓人就会被定义为灾难。」提醒她只要立场转换，事情的性质就会发生变化。也似乎提醒著大家，在事实被公开之前，不要有先入为主的想法，否则容易把自己陷入错误的死胡同中，无论何事都要有思辨的能力，才能找到最后真相。



「只要仔细观察事物，就能发现意料之外的细节」

在追查第二起姜闵载死亡案时，东方有斌与徐珉瑞见到与姜闵载情同兄弟的经纪公司代表张太植（金重敦饰演），张太植悲愤的哭喊「他怎么可以一走了之！」另人动容。连徐珉瑞都替他感到相当不舍。但东方有斌却发现张太植虽说自己食不下咽，但袖子上却沾到酱油渍，嘴里甚至还有餐厅专门提供的糖果味，惊人的观察能力让剧迷留下深刻印象。东方有斌告诉徐珉瑞「只要仔细观察事物，就能发现意料之外的细节」在快节奏的忙碌生活中，如果开始学习放慢脚步仔细观察周边人事物，或许惊喜的细节正在等著你去发掘。



「告白这个词，在英文里没有对应的单字」

为了了解凶手的杀人过程，东方有斌刻意约了徐珉瑞去看电影，趁著中途上厕所计算可以行凶的时间。不过整件事都被蒙在鼓里的徐珉瑞却紧张得不得了，认为自己的长官竟然对自己有意思！东方有斌煞有其事地跟她说「告白这个词，在英文里没有对应的单字，因为他们不会隐藏自己的情感。」让暧昧气氛狂飙满点，也让萤幕前的剧迷看的嘴角压不下来，加上金东旭帅气的脸蛋简直满分，但也有不少网友吐槽，如此老派的情话，可能要金东旭这种等级的帅哥来告白，才不会被打枪！



「等一切过去，你就会发现这些都没什么」

松原警察局资深老刑警武重力（朴智焕饰演）在某次组上聚餐中，得知餐厅竟是以前一起练拳击的老友开的，开心得不得了！还留下了五人帮的首张合照。未料才过不到一夜，餐厅凌晨却发生火灾，老友的女儿重伤住院，餐厅心血也付之一炬。老友看著躺在病床上的女儿悲痛重复呐喊「我不能没有她！」武重力则以过去两人在练拳击时说的话来安慰他。

「等一切过去，你就会发现这些都没什么！」每个人都有想要完成的目标，但就算开了头想要坚持下去却格外困难，但只要坚持下去，那些煎熬的夜晚终将成为过去。拿过雅典娜国际冠军的武重力也是这样，他在想要放弃时，老友告诉他这句话，也让他决定再努力一下，等到真的撑过去拿下冠军时，其实再辛苦的训练都是昨天的记忆了。凶手是谁？老友的女儿为何会在凌晨出现在餐厅？想知道答案请一定要锁定每周三上架的《首尔破笑组》！



除了《首尔破笑组》之外，Disney+根本是砸下重本集结韩剧最大咖，其中「韩剧女王」朴信惠也将在21日在Disney+回归啦！但她这次不走纯爱路线，将挑战史上最恶的女主角，搭档金宰永合作新剧《来自地狱的法官》。

紧接著众所瞩目的话题男星金秀贤继今年大热韩剧「泪之女王」后，又马不停蹄官宣新作《山寨人生》，他将饰演扬名海内外的山寨王「金成俊」，凭藉非凡的头脑和随机应变能力称霸市场，但万万没想到前来追缉他的警察竟是前女友！这名前女友则找来《九尾狐传》女星曹宝儿主演，又能看到俊男美女的组合实在让人太兴奋！

另外怪物新人金多美将再次重返小萤幕，新作《血谜拼图》携手行走的费洛蒙孙锡久共同揭开连环凶杀案背后的秘密。不老男神池昌旭《江南B-Side》化身帅气的可疑掮客，准备在纸醉金迷的夜晚中，与没有背景的普通检察官河允景一同调查黑暗犯罪集团。星光熠熠的阵容只有在Disney+，想要所有作品看好看满？请务必参考年订的超杀夏日限时优惠，一天不到5元带你看到饱！这样算起来订阅一年只要1680元，简直不要太划算！



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Disney+原创剧《首尔破笑组》共20集，更新时间每周三 下午3:00 第一周上架4集、之后每周三更新2集，完结篇一次更新4集

●《首尔破笑组》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-74db1889-bce8-4170-90b7-2ceb974e463f

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