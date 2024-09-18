Disney+《首爾破笑組》笑中帶淚的重案日常　治癒傷口的4大金句

時序進入下半年之後，Disney+幾乎成為串流平台最強龍頭，像是《無路可走：輪盤賭》、《支配物種》、《暴君》，推出的作品一部比一部精彩，！最近上線的歡樂刑警原創劇《首爾破笑組》找來新婚後的男星金東旭主演。他飾演一名超級精英重案二組組長，帶領四名有點ㄎㄧㄤ但熱血十足的刑警們，從互相看不順眼到齊心破案，剛上映就掀起劇迷熱烈討論。這次也一口氣整理了劇中的4大金句，讓重案組緊湊又真誠的日常撫慰你我的心！

「人類補虎是狩獵，但老虎抓人就會被定義為災難」

在金東旭主演的東方有斌帶領四人組的第一個案件中，就發生了相當棘手的殺人案。幾乎被千夫所指是兇手的難搞男星姜閔載（黃燦盛飾演）最後靠著東方有斌的敏銳追案能力，發現其實兇手另有其人。當時組員徐珉瑞（朴世阮飾演）曾向東方有斌坦言受害者實在太可憐，並大罵姜閔載根本是王八蛋。

但東方有斌告訴她「壞人無罪，好人有罪的案例也不少。人類補虎是狩獵，但老虎抓人就會被定義為災難。」提醒她只要立場轉換，事情的性質就會發生變化。也似乎提醒著大家，在事實被公開之前，不要有先入為主的想法，否則容易把自己陷入錯誤的死胡同中，無論何事都要有思辨的能力，才能找到最後真相。



「只要仔細觀察事物，就能發現意料之外的細節」

在追查第二起姜閔載死亡案時，東方有斌與徐珉瑞見到與姜閔載情同兄弟的經紀公司代表張太植（金重敦飾演），張太植悲憤的哭喊「他怎麼可以一走了之！」另人動容。連徐珉瑞都替他感到相當不捨。但東方有斌卻發現張太植雖說自己食不下嚥，但袖子上卻沾到醬油漬，嘴裡甚至還有餐廳專門提供的糖果味，驚人的觀察能力讓劇迷留下深刻印象。東方有斌告訴徐珉瑞「只要仔細觀察事物，就能發現意料之外的細節」在快節奏的忙碌生活中，如果開始學習放慢腳步仔細觀察周邊人事物，或許驚喜的細節正在等著你去發掘。



「告白這個詞，在英文裡沒有對應的單字」

為了了解兇手的殺人過程，東方有斌刻意約了徐珉瑞去看電影，趁著中途上廁所計算可以行兇的時間。不過整件事都被蒙在鼓裡的徐珉瑞卻緊張得不得了，認為自己的長官竟然對自己有意思！東方有斌煞有其事地跟她說「告白這個詞，在英文裡沒有對應的單字，因為他們不會隱藏自己的情感。」讓曖昧氣氛狂飆滿點，也讓螢幕前的劇迷看的嘴角壓不下來，加上金東旭帥氣的臉蛋簡直滿分，但也有不少網友吐槽，如此老派的情話，可能要金東旭這種等級的帥哥來告白，才不會被打槍！



「等一切過去，你就會發現這些都沒什麼」

松原警察局資深老刑警武重力（朴智煥飾演）在某次組上聚餐中，得知餐廳竟是以前一起練拳擊的老友開的，開心得不得了！還留下了五人幫的首張合照。未料才過不到一夜，餐廳凌晨卻發生火災，老友的女兒重傷住院，餐廳心血也付之一炬。老友看著躺在病床上的女兒悲痛重複吶喊「我不能沒有她！」武重力則以過去兩人在練拳擊時說的話來安慰他。

「等一切過去，你就會發現這些都沒什麼！」每個人都有想要完成的目標，但就算開了頭想要堅持下去卻格外困難，但只要堅持下去，那些煎熬的夜晚終將成為過去。拿過雅典娜國際冠軍的武重力也是這樣，他在想要放棄時，老友告訴他這句話，也讓他決定再努力一下，等到真的撐過去拿下冠軍時，其實再辛苦的訓練都是昨天的記憶了。兇手是誰？老友的女兒為何會在凌晨出現在餐廳？想知道答案請一定要鎖定每週三上架的《首爾破笑組》！



除了《首爾破笑組》之外，Disney+根本是砸下重本集結韓劇最大咖，其中「韓劇女王」朴信惠也將在21日在Disney+回歸啦！但她這次不走純愛路線，將挑戰史上最惡的女主角，搭檔金宰永合作新劇《來自地獄的法官》。

緊接著眾所矚目的話題男星金秀賢繼今年大熱韓劇「淚之女王」後，又馬不停蹄官宣新作《山寨人生》，他將飾演揚名海內外的山寨王「金成俊」，憑藉非凡的頭腦和隨機應變能力稱霸市場，但萬萬沒想到前來追緝他的警察竟是前女友！這名前女友則找來《九尾狐傳》女星曹寶兒主演，又能看到俊男美女的組合實在讓人太興奮！

另外怪物新人金多美將再次重返小螢幕，新作《血謎拼圖》攜手行走的費洛蒙孫錫久共同揭開連環兇殺案背後的秘密。不老男神池昌旭《江南B-Side》化身帥氣的可疑掮客，準備在紙醉金迷的夜晚中，與沒有背景的普通檢察官河允景一同調查黑暗犯罪集團。星光熠熠的陣容只有在Disney+，想要所有作品看好看滿？請務必參考年訂的超殺夏日限時優惠，一天不到5元帶你看到飽！這樣算起來訂閱一年只要1680元，簡直不要太划算！



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Disney+原創劇《首爾破笑組》共20集，更新時間每週三 下午3:00 第一周上架4集、之後每週三更新2集，完結篇一次更新4集

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