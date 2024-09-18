申铉彬喊前辈一律喊名不带姓，连撞名的玄彬都叫「彬前辈」，金在中：这孩子真厉害……

《在朋友》最新一集邀来正主演《凌晨两点的灰姑娘》的申铉彬，她有个特殊习惯让金在中觉得很佩服。

申铉彬原本是读艺术相关学系，后来被电影系同学找去拍片才开启兴趣，2010年以电影《难兄难弟》（방가?방가!）越南寡妇一角出道，隔年就获得百想艺术大赏新人奖开启知名度。摊开她后来的演艺经历相当华丽，和俞承豪、玄彬、柳演锡、池昌旭、高贤廷、全道嬿、车盛元、柳海真、郑雨盛……等大牌演员都合作过。

问她有没有哪个前辈和自己变得很亲近，她回答：「贤廷前辈、道嬿前辈都是一直都有联络，雨盛前辈也是。」金在忠听了忍不住感叹：「真的很亲近啊！因为名字都去掉姓……我们一听到名字应该是：『高贤廷前辈哇……郑雨盛前辈哇……』」且说还要加个尊敬的「nim」，而申铉彬不讲姓也不讲nim，让金在中听起来特别亲昵：「我以后也要用。」



接著，金在中问了许多人可能都好奇的事，她在《机密同盟》和「同名」的玄彬（都是현빈）遇见，是不是觉得很特别，她回答「是」也顺便回答玄彬的本名是「金泰坪」，自己本名也不叫申铉彬是「郭铉彬」。她解释自己出道时刚好还有Trot歌手「朴玄彬」，怕念起来混淆就改名了，还补充朴玄彬的艺名正好取自玄彬。



听到这金在中突然打断，因为申铉彬喊玄彬喊「彬前辈」，金在中一副被她打败的样子：「这孩子真是厉害……叫『彬前辈』，叫『玄彬前辈』不就好了吗？」金在中还故意撒娇：「『彬哥——』我也想这样叫。」但说听起来还不错，再逗申铉彬：「你以后在其他地方会叫我什么？……金在中xi？」金在中预设的疏远称呼笑翻全场，申铉彬笑完后安抚他会喊「在中欧巴」，金在中欣然接受，但又说：「在其他地方不叫欧巴也没关系。」听起来有些口是心非XD。



讲到「欧巴」，他们俩一开始可是整理「祖谱」，整理年龄大小整理很久啊！金在中1986年1月26日是「绝对的早前生」，申铉彬1986年4月10日已算晚年生，他们从各自和宋仲基（1985/09/19）、韩孝周（1987/02/22）、BoA（1986/11/05）的关系一一厘清，申铉彬最后屈服：「还是直接叫欧巴吧……」



▼快来看完整节目吧！两人看似毫无交集，但意外的没有冷场！（10:22整理祖谱；14:25聊生涯发展到「彬前辈」）



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