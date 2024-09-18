BTS旅综《Are you Sure?!》Jimin和柾国预告日本的最后一晚，不只拥有彼此也治愈了大家的心～

Disney+ 旅行实境秀《Are you Sure?!》迎来了BTS防弹少年团「Jimin」和「Jung Kook」（朴智旻&田柾国）游日本札幌的最后一晚，不得不说EP.7泡汤片段真的太赞了。（大拇指）

不可预测的BTS双人旅游实境秀来到了最后一集，预告中两人享用著美食、泡著温泉、笑声不断的模样，轻松的氛围带给观众们格外治愈的时刻。



Jimin回顾著旅行的美好时光并表示：「我认为已用尽全力享受这趟旅程了。」两人一起看著影片播出，也尽情的放声大笑，更引发大众对他们最后一晚相处时光的好奇心。



▼《Are you Sure ?!》EP.8 预告：Disney+ 每周四独家更新。



特别是，柾国和Jimin对彼此互喊著：「变更强吧！」、「我们可是歌手耶」、「要撑过去才行！」的话语，在这一趟旅程后就要去当兵了的各种心情和觉悟，也将在本周四（19日）划下完美的句点，一起期待播出吧。

EP.7中，滑雪与品尝美食，再加上泡汤片段都非常精彩，因为尺度问题，大家可以直接去原片看！！！



此外， Jimin和柾国一同在2023年12月中旬入伍，预计退伍日为2025年6月11日。



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