请让金东旭继续演喜剧！《首尔破笑组》笑点太密集　 现在还有Disney+超杀夏日优惠一天不到5元带你看到饱！

Disney+原创剧强到停不下来！今年已经进入下半年的阶段，重点作品也陆续出炉，包含《无路可走：轮盘赌》、《暴君》都掀起亚洲圈一阵风潮。如今又有男神宣布加盟！金东旭在婚后首部作品《首尔破笑组》就献给D+粉丝，更找来元祖情境喜剧《不可阻挡的High Kick！》编剧联手打造。开播先给4集看好看满，不少网友大赞一开始就被逗笑，还有人拜托请金东旭继续拍喜剧，趁著Disney+年订阅的超杀夏日限时优惠赶快加入吧！

金东旭原来是冷面笑匠！

《首尔破笑组》从第一集开始就笑料不断，开头就先介绍超精英警察东方有斌（金东旭饰演）的个人背景，以第一名成绩进入警察大学、又以第一名成绩毕业，还破获过史上最大宗庞氏骗局诈骗集团，这样还不够，更荣获联邦调查局荣誉菁英特务，连TWICE的〈CHEER UP〉都能完美消化。在这段描述成长背景的片段中，金东旭让人会心一笑的演技加上帅气脸蛋，很快就抓住剧迷视线，恰到好处的搞笑也被封为是最强冷面笑匠。



有点ㄎ一ㄤ的松原警察局

另一大笑点肯定要颁给松原警察局的四人组！这几名演员尽管有些陌生，但他们可都是夯剧时常出现的人！唯一女组员徐珉瑞由朴世阮饰演，拥有一双水汪汪大眼的她曾是《我的女神室友斗娜》中超有人气的女二崔伊萝，在本剧中她多了一些倔气跟天兵感，但不变的是依然坚持到底的个性。而常常让人啼笑皆非，甚至还被自己的电击棒电到的老么刑警张叹息，则是由新生代男星李承雨饰演。

至於总是对长官哈腰的郑正焕，找来出演过《恶之花》、《猎钻缉凶》的徐现宇主演，过去大多都出演反派角色的他，在《首尔破笑组》中虽然喜欢奉承长官，但也是一名爱家的好爸爸、好老公，与过去总是藏著坏心眼的人设相当不同，也让剧迷更期待这个角色的故事背景。

最后这名大家应该不太陌生，44岁的朴智焕是饰演剧中的资深大哥「武重力」，只要拍过的作品几乎都是大红保证，无论是《我们的蓝调时光》、《京城怪物》还是电影《犯罪都市》都大获好评。可能是因为不笑时面恶比较凶狠，他大多角色与徐现宇一样都是恶角居多，不过在《首尔破笑组》中他不仅是警察还是局内的定心丸，还会不时出现一些逗趣又天马行空的办案思维，关键时刻还能发挥超强第六感，解救遇到危机的东方有斌。两人从原本一山不容二虎的火药味，似乎逐渐走向并肩作战的氛围。不免也让人好奇，如此ㄎㄧㄤ的松原警察局四人组，遇上菁英组长接下来还会有多少火花！



惊见2PM的他

在首两集中，已经有眼尖粉丝发现饰演案件当事人的男星有点眼熟，他正是来自人气男团2PM的黄灿盛。他从2016年就开始跨足演员之路，在《首尔破笑组》中饰演一名相当难搞的男明星姜闵载，而他的案件也串起前三集中的核心剧情。不同於舞台上总是展现笑颜，看起来相当开朗的模样。

黄灿盛在剧中一直散发出烦躁、讨人厌的气息，但剧情到中后段又出现惊人反转，他还罕见以「尸体」的模样现身在剧迷面前，破格的表现令人印象深刻。



东方有斌前往重案组的原因？

一直以来都是资优生等级的东方有斌，却在事业蒸蒸日上的时候选择前往被流放边疆的重案组？连昔日厅长都不肯放弃他，不断把他找回来聊天说服。同袍也无法理解如此优秀的人为何去一个这么糟糕的地区当组长?不过在第四集中似乎已经察觉到一些端倪，同袍曾问了一句「你是因为美国那件事，才执著於跑现场的吗？」「都过了这么久也该忘了」但当说到「听说犯人已经回到韩国....」就立刻被东方有斌打断，看得出东方有斌似乎有著不想提起的秘密？难道这或许就是让他执著於要到重案组的主因？！

不过也有网友认为，除了东方有斌的秘密之外，他与局内成员的互动也超级逗趣。不管是故意撩徐珉瑞的帅气模样，还是总是精准吐槽武重力一针见血的功力，都让人看得津津有味，而东方有斌虽然嘴上不说，但他也曾流露真实心声说「他们都拥有各自的魅力！」微微傲娇的模样又让人更加心动！剧迷也超期待后续五人组将会如何携手突破困境。



Disney+除了刚上档的《首尔破笑组》之外，《无路可走：轮盘赌》、《红天鹅》、《暴君》也同步在Disney+热播中，接下来将登场的还有21日独家跟播的《来自地狱的法官》，女主角找来人气女星朴信惠担纲，搭档《月水金火木土》男星金宰永。

以及网友敲碗最最期待的男神金秀贤主演的《山寨人生》也降临Disney+啦！他将与曹宝儿上演一场山寨事业的尔虞我诈，两人也将成为警察与山寨王的对立角色，上演一场惊心动魄的追缉罗曼史！当然也不能不提到由池昌旭、赵宇镇、河允景主演的《江南B-Side》，没有背景的检察官遇上可疑掮客，又会擦出什么精彩火花？

另外《非常律师禹英禑》再度翻红的朴恩斌也同样带来精采好剧，由她主演的惊悚医疗剧《狂医魔徒》沦落为以非法手术的影子医生，准备跟把她推入深渊的导师来一场天才对决。你以为结束了吗？金多美、朱智勋、金憓秀等实力派演员都将在Disney+推出新作，若想所有好剧一网打尽，请务必参考年订阅的超杀夏日限时优惠，一天不到5元带你看到饱！



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Disney+原创剧《首尔破笑组》共20集，更新时间每周三 下午3:00 第一周上架4集、之后每周三更新2集，完结篇一次更新4集

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