請讓金東旭繼續演喜劇！《首爾破笑組》笑點太密集　 現在還有Disney+超殺夏日優惠一天不到5元帶你看到飽！

Disney+原創劇強到停不下來！今年已經進入下半年的階段，重點作品也陸續出爐，包含《無路可走：輪盤賭》、《暴君》都掀起亞洲圈一陣風潮。如今又有男神宣布加盟！金東旭在婚後首部作品《首爾破笑組》就獻給D+粉絲，更找來元祖情境喜劇《不可阻擋的High Kick！》編劇聯手打造。開播先給4集看好看滿，不少網友大讚一開始就被逗笑，還有人拜託請金東旭繼續拍喜劇，趁著Disney+年訂閱的超殺夏日限時優惠趕快加入吧！

金東旭原來是冷面笑匠！

《首爾破笑組》從第一集開始就笑料不斷，開頭就先介紹超精英警察東方有斌（金東旭飾演）的個人背景，以第一名成績進入警察大學、又以第一名成績畢業，還破獲過史上最大宗龐氏騙局詐騙集團，這樣還不夠，更榮獲聯邦調查局榮譽菁英特務，連TWICE的〈CHEER UP〉都能完美消化。在這段描述成長背景的片段中，金東旭讓人會心一笑的演技加上帥氣臉蛋，很快就抓住劇迷視線，恰到好處的搞笑也被封為是最強冷面笑匠。



有點ㄎ一ㄤ的松原警察局

另一大笑點肯定要頒給松原警察局的四人組！這幾名演員儘管有些陌生，但他們可都是夯劇時常出現的人！唯一女組員徐珉瑞由朴世阮飾演，擁有一雙水汪汪大眼的她曾是《我的女神室友斗娜》中超有人氣的女二崔伊蘿，在本劇中她多了一些倔氣跟天兵感，但不變的是依然堅持到底的個性。而常常讓人啼笑皆非，甚至還被自己的電擊棒電到的老么刑警張歎息，則是由新生代男星李承雨飾演。

至於總是對長官哈腰的鄭正煥，找來出演過《惡之花》、《獵鑽緝兇》的徐現宇主演，過去大多都出演反派角色的他，在《首爾破笑組》中雖然喜歡奉承長官，但也是一名愛家的好爸爸、好老公，與過去總是藏著壞心眼的人設相當不同，也讓劇迷更期待這個角色的故事背景。

最後這名大家應該不太陌生，44歲的朴智煥是飾演劇中的資深大哥「武重力」，只要拍過的作品幾乎都是大紅保證，無論是《我們的藍調時光》、《京城怪物》還是電影《犯罪都市》都大獲好評。可能是因為不笑時面惡比較凶狠，他大多角色與徐現宇一樣都是惡角居多，不過在《首爾破笑組》中他不僅是警察還是局內的定心丸，還會不時出現一些逗趣又天馬行空的辦案思維，關鍵時刻還能發揮超強第六感，解救遇到危機的東方有斌。兩人從原本一山不容二虎的火藥味，似乎逐漸走向並肩作戰的氛圍。不免也讓人好奇，如此ㄎㄧㄤ的松原警察局四人組，遇上菁英組長接下來還會有多少火花！



驚見2PM的他

在首兩集中，已經有眼尖粉絲發現飾演案件當事人的男星有點眼熟，他正是來自人氣男團2PM的黃燦盛。他從2016年就開始跨足演員之路，在《首爾破笑組》中飾演一名相當難搞的男明星姜閔載，而他的案件也串起前三集中的核心劇情。不同於舞台上總是展現笑顏，看起來相當開朗的模樣。

黃燦盛在劇中一直散發出煩躁、討人厭的氣息，但劇情到中後段又出現驚人反轉，他還罕見以「屍體」的模樣現身在劇迷面前，破格的表現令人印象深刻。



東方有斌前往重案組的原因？

一直以來都是資優生等級的東方有斌，卻在事業蒸蒸日上的時候選擇前往被流放邊疆的重案組？連昔日廳長都不肯放棄他，不斷把他找回來聊天說服。同袍也無法理解如此優秀的人為何去一個這麼糟糕的地區當組長?不過在第四集中似乎已經察覺到一些端倪，同袍曾問了一句「你是因為美國那件事，才執著於跑現場的嗎？」「都過了這麼久也該忘了」但當說到「聽說犯人已經回到韓國....」就立刻被東方有斌打斷，看得出東方有斌似乎有著不想提起的秘密？難道這或許就是讓他執著於要到重案組的主因？！

不過也有網友認為，除了東方有斌的秘密之外，他與局內成員的互動也超級逗趣。不管是故意撩徐珉瑞的帥氣模樣，還是總是精準吐槽武重力一針見血的功力，都讓人看得津津有味，而東方有斌雖然嘴上不說，但他也曾流露真實心聲說「他們都擁有各自的魅力！」微微傲嬌的模樣又讓人更加心動！劇迷也超期待後續五人組將會如何攜手突破困境。



Disney+除了剛上檔的《首爾破笑組》之外，《無路可走：輪盤賭》、《紅天鵝》、《暴君》也同步在Disney+熱播中，接下來將登場的還有21日獨家跟播的《來自地獄的法官》，女主角找來人氣女星朴信惠擔綱，搭檔《月水金火木土》男星金宰永。

以及網友敲碗最最期待的男神金秀賢主演的《山寨人生》也降臨Disney+啦！他將與曹寶兒上演一場山寨事業的爾虞我詐，兩人也將成為警察與山寨王的對立角色，上演一場驚心動魄的追緝羅曼史！當然也不能不提到由池昌旭、趙宇鎮、河允景主演的《江南B-Side》，沒有背景的檢察官遇上可疑掮客，又會擦出什麼精彩火花？

另外《非常律師禹英禑》再度翻紅的朴恩斌也同樣帶來精采好劇，由她主演的驚悚醫療劇《狂醫魔徒》淪落為以非法手術的影子醫生，準備跟把她推入深淵的導師來一場天才對決。你以為結束了嗎？金多美、朱智勳、金憓秀等實力派演員都將在Disney+推出新作，若想所有好劇一網打盡，請務必參考年訂閱的超殺夏日限時優惠，一天不到5元帶你看到飽！



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Disney+原創劇《首爾破笑組》共20集，更新時間每週三 下午3:00 第一周上架4集、之後每週三更新2集，完結篇一次更新4集

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