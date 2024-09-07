【韩网热门】「Teddy女团」MEOVV出道曲MV韩网反应

由YG娱乐前金牌制作人Teddy打造的女团MEOVV昨日推出第一支同名单曲，在韩网的评价褒贬不一。

韩国网友评论：

1. 不及预期... 应该不是Teddy作曲吧？

2. 我们想要的不是这样啊Teddy...

3. 歌很好，但她们看起来没有才华，表情动作像木头一样

4. 就像一群漂亮的模特

5. 干嘛一直瞪人...

6. 像业余作曲人写的歌

7. 作曲栏没有Teddy... 难怪听起来很无趣

8. 成员们音色和外形都很相似，没有令人印象深刻的部份ᅲᅲ

9. 我以为是很Hip-Hop、很有卡里斯马那种... 做梦也没想到跟猴子面具跳舞的画面ᅮ

10. MV好像没怎么花钱，成员们也很不会用表情、很僵硬，不过作为新人可以理解。 最大的问题是歌曲太差、与期待相去甚远，尤其那个「呀呀呀」

11. 练习室那张照片让人期待很高，然而MV里一点Hip-Hop的影子都没有

12. 音乐风格是BLACKPINK、外形是NewJeans，融合了各种优点，却缺乏足以消化的才华。 不过现在的小孩真是成熟啊。

13. BABYMONSTER的《SHEESH》至少能让人记住，MEOVV的歌糟到无法留下记忆...

14. 歌曲像是为challenge而写的

15. 黑色齐浏海的成员很有魅力，很会用表情和肢体

16. 两只脚都放在机车上真的不会跌倒吗...

17. 常见的YG风格而已，都是在BLACKPINK听过看过的东西...

18. 完全没有一点swag，作为观看者的我都感到尴尬...

19. 我觉得歌很好，成员也都很漂亮

20. 比起出道曲更像先公开曲，太普通

21. 单独听歌比看MV更好

22. 成员们嗓音很好，多听几遍就喜欢了

23. BLACKPINK后继无人ᅲᅲ

出处：https://www.youtube.com/watch?v=jpLHg-AsQV0&ab_channel=THEBLACKLABEL， https://theqoo.net/hot/3393953610

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