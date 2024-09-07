金智媛拿下上班路造型冠军，奖品却让身为内向I人的她很崩溃！一旁宋仲基也在看热闹

化身「职场人」的金智媛带来了超好用的上班小物，让同事们都一一沦陷了～！

经纪公司 HighZium Studio 推出了一部新企划影片，展现了演员们化身职场人后OOTD（穿搭）造型的「上班路」面貌，从宋仲基、金智媛、杨炅沅、高甫洁、吴义植、徐恩秀、林彻洙...等多位韩剧中常看到的知名演员，都是他们旗下的艺人。



大家一一展示自己准备好的造型和上班的贴身小物后，由金智媛最终获得了胜利！从宋仲基开始就特别喜欢她推荐的「手指刮痧」，对於消除头部肩颈疲劳酸痛感的方便性&可用性极佳，后面也有许多人是因此而投票给她。



但工作人员却宣布冠军的奖励是要「发表获胜感言」，让天生内向Ｉ型人的她相当崩溃，带著哭腔反问：「为什么第一名要做这个啊？TAT」宋仲基则默默牵起金智媛的手，贴心的(?)将她引导到前方发表感言。



▼已将影片定位在24:12的得奖瞬间。



最后，金智媛也顺利发表完得奖感言，表示自己渡过了非常愉快的时光，祝福大家可以「少做一点事，多赚一点钱（少干多赚！）」，相当优秀的名言也获得了许多人的共鸣和赞赏。



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