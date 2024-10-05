连BLACKPINK Jennie都无法拯救《我是加百列》本土收视率，被《一日三餐Light》吊打！韩观众：题材太无聊

连BLACKPINK Jennie也没能拯救得了jtbc综艺节目《我是加百列》的收视率，从开播到至今一直停留在1%左右，被无数网友吐槽导演金泰浩江郎才尽。

Jennie作为最后一位嘉宾加入了《我是加百列》，9月27日播出「Jennie篇」的收视率为1.133%。 尽管Jennie作为「救援投手」登场备受期待，但未能带来收视率的反弹，相较於第12集1.2%的收视率，反而下降了0.1%，依然徘徊在1%上下。



在本期节目中，Jennie化身为在义大利罗马郊区村庄经营农家民宿的Maria。 节目一开始她就凭藉独特的开场方式吸引了观众的注意。 那时Jennie恰好在义大利某小岛上出息时装秀，节目组趁此机会“意外绑架”了她。 虽然一开始Jennie有些慌张，但通过手机提示她兴奋地表达了对即将到来的生活的期待。

Jennie抵达了位於罗马郊区的一处马场，并在附近的豪宅中开始了作为农家民宿老板Maria的生活。 Jennie与唯一的家人——节目中的母亲相遇，并逐渐适应Maria的日常。 Jennie对爱马如痴的Maria深有共鸣，也展现出她温柔细腻的一面。Jennie和「妈妈」一起用自家种植的食材制作了义大利家常菜，享受著平凡却珍贵的「真正的奢华」生活。 义大利「妈妈」表示：「虽然有时生活很忙碌，但这样的时光是『最合适的时光』，只有内心平静和安定的人才能享受这种时光。」 Jennie对此深有感触，说道：「这是三天生活中最重要的一句话。」 同透露几天的相处让她受益良多。



第二天早上，Jennie正式开始了作为民宿老板的日常工作，插花装饰客房、驾车接客人、和客人聊天等等，全都是粉丝们从未见过的Jennie的一面。 她因为紧张而哼唱著轻松的歌曲，逗乐了观众。不过Jennie的明星身份险些被识破，有位客人曾好奇表示「为什么我觉得在哪里见过你？」

尽管《我是加百列》因通过Disney+在全球播放，且邀请了朴宝剑、池昌旭、廉蕙兰等华丽阵容而受到关注，但自首集1.5%收视率开播以来，始终维持在1%左右。节目从第3集起调整为与罗PD的《瑞镇家2》对打，但未见明显效果。



如果说该节目因OTT平台的冲击而被冷落，那显然不是唯一原因，因为罗PD的《一日三餐Light》作为《瑞镇家2》的接档节目，首集就拿下了11.4%的高收视率，而TROT歌手林英雄参加的第二集更是达到了11.8%。



不少网友表示：「是金泰浩PD江郎才尽了吧」、「从企划开始就觉得很无趣」、「其实我觉得蛮好看的，是我的下饭综艺」、「让人感到疑惑的企划，很难看进去」、「无聊，如果是以个体本人去体验别人生活的话反而会更好看，而不是变成另一个人去体验对方的生活啊」、「虽然是治愈系综艺但是太平淡了，所有的人际沟通都要通过翻译，Jennie篇还好一点， 之前全都有不连贯的感觉」、「艺人体验生活的综艺，现在已经不吃香了」、「现在一点都不期待金泰浩」等。

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