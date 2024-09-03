曹璐买版权助FIESTAR回归！曾经是同公司练习生的IU超讲义气IG帮宣传

歌手IU公开为时隔6年重新组合的女团FIESTAR应援。

9月1日，IU通过自己的IG宣布了FIESTAR回归的好消息，并写道「FIESTAR回来了」。 随后，她还公开了自己正在串流媒体播放FIESTAR歌曲〈You're Pitiful〉的截图，积极担任宣传大使的角色。



说起IU与FIESTAR的缘分，她们在出道初期曾是同一家经纪公司（LOEN娱乐）的艺人，双方还共同发布过歌曲〈月光海〉，获得了很高的人气。 IU不忘在艰苦的练习生时期一起奋斗的朋友，特意为回归的她们加油打气，这种义气赢得了众多称赞。

网友们纷纷表示：「IU的人品果然不同」、「本可以不管，但她还是这么关心，真好」、「义气满满」、「希望她们能一起登台」、「FIESTAR一定很感激」等等。



早前，FIESTAR成员惠美就曾透露说：「过去IU帮我们做了很多宣传，我们一起度过了练习生生活。 大家一起住在60~70坪的宿舍里，关系变得非常亲近。 IU第一次结算收入后，送了我一个名牌包包。 说实话，第一次结算收入并不会积累很多财富，她真的是个非常讲义气的朋友。 」展现了两人之间与众不同的友情。

FIESTAR原本由Jei、Linzy、Yezi、惠美、Cheska和曹璐组成，她们於2012年凭藉《VISTA》出道，2014年Cheska宣布退出，2018年5人体的FIESTAR正式解散。 今年适逢FIESTAR出道12周年，她们宣布重新组合。 尤其是成员曹璐为了组合的重聚，在中国通过直播电商赚钱，并购买了版权，这一举动引发了广泛关注。 她们重新发行了2015年发布的迷你专辑《BLACK LABEL》的主打歌〈You're Pitiful〉。



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