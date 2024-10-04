《我是加百列》Jennie篇最终故事，被义大利妈妈唠叨：「不要和那些男孩玩」真实回应引发爆笑！

Disney+ X JTBC 综艺节目《我是加百列》（我的名字是加百列）BLACKPINK Jennie 以青春剧般的场面结束了72小时的体验。

今晚《我是加百列》中，沉浸在玛丽亚生活中的Jennie的最终故事，在一家义大利（意大利）农舍住宿加早餐的旅馆展开。



成为民宿老板的Jennie处理著一天24小时都不够用的日程，包括买菜和招呼客人、烹饪和上菜、掌握披萨课程、制作甜点提拉米苏...等。尤其是晚上安排的披萨课程，主厨法布里齐奥（Fabrizio）教授如何制作义大利烤箱披萨的场面，令人格外关注。犯错的Jennie也忍不住大喊：「我搞砸了！」



彷佛灵魂伴侣般的义大利妈妈与Jennie之间的化学反应也更加成熟了。义大利妈妈叫住正在和男顾客聊天的Jennie，并对她说：「不要和那些男孩玩。」，而Jennie则不甘示弱，回应：「妈妈，这是我的人生啊。」互动令人捧腹大笑。



充满笑声与感动的母女化学反应令观众们留下深刻的印象。不知不觉间就来到了告别的时刻，Jennie依依不舍地与她的动物朋友们告别，感慨道：「当我感到生活疲惫或困难时，肯定会经常想起在这里度过的时光。」她在观看义大利妈妈的影片留言时，甚至感动落泪。

同时，节目中将会公开与Jennie年龄相仿、出生於1995年的民宿老板玛丽亚的真实身分。《我是加百列》Jennie篇的最终故事将於今晚（4日）10点30分播出。

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