《我是加百列》、《Good Day》收视率连续扑街？！ 金泰浩PD：就在等大家问这个问题，完全没亏本

韩国金牌PD之一的金泰浩携新综艺节目回归。

日前，金泰浩PD出席了ENA新综艺节目《地球漫游-世界旅行3》（以下简称《地球漫游3》）制作发表会，被问及：「《我是加百列》和《Good Day》收视不佳，是否对《地球漫游3》的成绩感到有压力？」



对此，金泰浩PD回应道：「我正等著这个问题。 《我是加百列》从一开始就是与海外公司准备版权相关合约，旨在销售『全球模式』，因此制作前就通过发行和广告获得了超过制作费的收益，目前仍在与多个国家洽谈版权合作。 这是一个我想传达特定讯息的节目，能够顺利完成我感到很幸福。」



他接著提到：「《Good Day》的音乐综艺格式如果能够更加多元化会更好，但由於重点在於『音乐是如何诞生的』，我们在叙事上努力不偏离这一核心。 然而，由於歌曲比预期晚出来，因此无法呈现更多样的内容，这点我们也感到遗憾。」



此外，金泰浩PD还表示：「2049收视率的数据表现良好，且在全球多个国家获得了收视冠军。 Disney+平台本地播出成绩也不错。 随著节目进入后半段，将逐步揭晓参与者的成果，希望大家能抱著期待观看。」

《地球漫游3》由三位知名旅行博主——Pani Bottle、WonJi和郭Tube参与，他们将在金泰浩PD设计的世界旅行大富翁游戏中，透过掷骰子决定命运，游历世界各地，将於3月22日正式与观众见面。

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