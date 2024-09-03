边佑锡送咖啡车为好友应援！惠利：感谢疲惫辛苦时身边有你们

「大势」男演员边佑锡为圈内异性好友惠利送去了应援咖啡车。

日前，惠利更新了个人IG，写道：「当我感到疲惫和辛苦时，感谢我的朋友们一直在我身边。 因为有你们，我才能坚持下去。 有你们在，我感到非常踏实，我们要一直健康快乐喔，非常非常感谢你们。 这真是一个感动的惊喜呀。」同时，她还上传了几张照片，照片中惠利在好友边佑锡、朴庆慧和金度延送来的咖啡车前摆出爱心手势。 她还手拿零食，嘟嘴卖萌，展现了可爱的魅力。咖啡车上则写著「《善意的竞争》的所有工作人员和演员们，加油！」、「惠利呀，快来吃点零食吧~」的应援字样。



边佑锡和惠利因合作《花开时想月》结识，后组成表演学习小组。边佑锡在《背著善宰跑》爆火之后也第一时间做客了惠利的YouTube综艺节目，大展至亲好友的一面。



惠利正在拍摄新作《善意的竞争》中，该剧改编自同名网路漫画，是一部悬疑心理惊悚作品，同时也是一部GL（Girl Love）作品，讲述了主人公「瑟琪」的爸爸曾经是高考出题委员的成员，她在爸爸去世后转学到了首尔名牌女高中，与全校第一名也是实权人物的「在伊」 成为朋友，越接近她，越能发现她的内心和死亡的秘密。 电视剧由惠利和郑秀彬担任主演，惠利扮演的美貌与智慧并存的才女「在伊」。

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