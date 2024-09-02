《单身即地狱3》李镇锡半年3度来台，珍奶爱不释手！和「下巴撩人」尹厦情西门町巧遇！

你是《单身即地狱3》忠实观众吗？李镇锡短期内又来台湾，还和尹厦情在台湾相遇了！

*先前报导：

〈《单身即地狱3》李镇锡说到做到来台湾！穿爱台T-Shirt、手捧机捷代币拍照〉

〈《单身即地狱》李镇锡短时间再度访台，和金俊植到高雄！大啖夜市美食又喊「要住在这」〉

李镇锡似乎自从受邀台湾品牌代言，加上台湾粉丝、在台韩国YouTuber热烈欢迎后，便对台湾产生浓厚兴趣，从5月到现在短短半年来台三次。昨（1）日，李镇锡在IG透露自己在台湾，享用港式餐点、在西门町吃冰又喝珍奶，还说：「珍奶非常非常好喝……」稍早最新影片更说：「为了把奶茶扫荡而来……打算喝6000杯。」



正巧，以「下巴撩人」和反差性格爆红的尹厦情也在台湾，31日受邀中华职棒乐天桃猿开球，离开台湾前更巧的和李镇锡在西门町巧遇，尹厦情限动写道：「在台湾路上相遇的机率是？」而尹厦情随意在路边拍下的照片都被台湾网友称赞很美，网友也欢迎她下次再来。

美中不足的是，疑似有疯狂粉丝在机场追著尹厦情要求合照，台湾网友都斥责疯狂粉丝的行为且互相提醒注意该人，同时希望尹厦情不要因此对台湾产生负面印象。

顺带一提，李镇锡5月首度来台时，另名出演者刘恃蘟也在，刘恃蘟IG发了自己在台北街头、淡水老街与淡水真理大学牛津学堂的照片，赞许牛津学堂是「童话般的地方」。当时不少观众期待他们合体却没有实现，此次李镇锡倒是和尹厦情合体了。



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