【9月韩剧攻略】池承炫荣升国民渣男人气UP！《于氏王后》剧本改足90次，13年磨一剑

一年容易又中秋，今年Viu Original原创韩剧仍然走势凌厉，其中 Viu Original《完美的家族》、《好搭档》和《凌晨两点的灰姑娘》即将迈向高潮！以下四部本月必煲韩剧题材包罗万有，无论你钟情古装题材、法庭厮杀、甜蜜浪漫，还是悬疑惊心，总有一部能够勾起你的追剧欲望！

Viu Original《完美的家族》

《完美的家族》讲述孤儿崔善熙（朴柱炫 饰）被崔真赫（金炳哲 饰）和河恩珠（尹世雅 饰）夫妇收养后，一直过著幸福美满的生活；直至她卷入朋友京浩（金永大 饰）的死亡事件，相关人等不是失踪就是葬身火海，围绕她的黑幕也被逐步揭开，一个完美得可怕的家庭即将崩塌⋯⋯



除了金炳哲和尹世雅二度搭档，朴柱炫与金永大也是继古装剧《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》后再度合作，对此朴柱炫笑言二人默契极佳：「我和永大成为了好朋友，这次他从韩服换成校服，让我觉得我好像重生了。」她亦透露剧情将会出现不同反转，呼吁观众死守直播！



Viu Original《好搭档》

《好搭档》讲述最强国民离婚律师车恩京（张娜拉 饰）和新晋律师韩宥利（南志铉 饰）在一次又一次的磨合中，渐渐成为最佳拍档的故事。剧中车恩京惨被丈夫金智尚（池承炫 饰）背叛，让不少观众看得牙痒痒；近日电视台乘势发布了一则池承炫代替渣夫公开道歉的影片，随即引发网民热讨，池承炫也因而人气急升！他受访时表示：「其实智尚很爱锡妻女，他总是支持著成功的恩京，但是他也因此越来越疲惫和孤独。」《好搭档》将在9月20日迎来大结局，香港观众可以透过「黄Viu」收看。



Viu Original《凌晨两点的灰姑娘》

《凌晨两点的灰姑娘》讲述奉行现实主义的允瑞（申铉彬 饰）与爱情至上的柱元（文相敏 饰）本来是对感情稳定的爱侣，某天允瑞得知柱元的真正身份是「富三代」后，竟爽快收下柱元母亲给予的红包然后狠飞男友，逼使柱元立即展开求爱大作战！



《凌晨两点的灰姑娘》甫开播便在韩国各大讨论区收获大量好评：「光是视觉效果就赏心悦目」、「清新可爱的化学反应让人心情变好」，不少观众大赞申铉彬和文相敏CP感十足，加上文相敏完美演活年下男的可爱感觉，为剧集生色不少！



《于氏王后》

《于氏王后》以高句丽时代为背景，讲述国王（池昌旭 饰）意外驾崩，于氏王后（全钟瑞 饰）来不及哀悼丈夫之死，就要解决面临废位的重大危机，宰相乙巴素（金武烈 饰）、三王子（李洙赫 饰）以及王后的亲姊姊于顺（郑柔美 饰）无一不对王位虎视眈眈；暂时掌握权力的于氏设法在24小时内将设立新国王，维持政局平稳，权利斗争一触即发！



《于氏王后》云集多位实力派演员共同演出，导演郑世教透露剧本早於2011年便已经著手准备，只是一直等待拍摄时机：「这是我在担任《终极武器》副导演之前就写的作品，但后来决定改为以OTT电视剧形式制作，所以才会推出8集。正如大家所知，关於于氏王后的历史资料并不多，所以我也很好奇为什么这个女人会当了两次王后。」编剧李炳学更透露，《于氏王后》在三年半里重写了90次，可见制作用心！他亦补充道：「每集的结局和开头都非常精彩，对此我感到很自豪。」



以上四部韩剧已於「黄Viu」上架，香港观众亦可收看Viu Original本地原创剧《同居少女诸事卜》以及多部大热日剧，一网打尽亚洲话题剧集。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻