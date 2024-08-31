光熙&朴明洙人在台湾拍综艺！朴明洙搞笑自嘲「人造人」光熙躺著也中枪

光熙（黄光熙）昨（30）日突然在IG发限时动态表示自己在台湾台北，Threads上有网友透露他是和朴明洙一起来拍综艺节目！

光熙限动发了自己在高速高路上，指标明显指台湾，后续还发了远拍101的照片和自拍照说「好久不见」，引发许多台湾粉丝、网友好奇他为何而来。Threads上有网友解答，透露自己上班遇到光熙和朴明洙，忍不住赞叹韩国医美说：「本人跟在节目上看到一模一样。」



有趣的是，朴明洙刚好发两人自拍照文自嘲「两个人造人在台湾」，和两人同为《无限挑战》班底、有交情的Haha留言多个爱心，而粉丝留言「两个人都很帅」、「我喜欢人造人」、「两个人造人颗颗颗颗颗颗颗」、「是光熙吗？我还以为是朴海镇呢」、「明洙皱纹变多了，但是在爱你的我心中完全没有瑕疵x」。韩国媒体见此发文便下标题光熙是「整容偶像」，光熙躺著也中枪，不过他本身在综艺上也经常拿整形自嘲，朴明洙也是，亦非首次称两人为「人造人」。



朴明洙限动也发了他们拍片的餐厅照，不晓得有没有读者认得出是台北哪里呢？而两人合拍的节目为何，似乎还没公开，先前光熙才对Dex（金珍映）说很嫉妒他和朴明洙一起做节目XD。



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