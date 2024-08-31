白种元又有弟子来《白Packer》了！太熟见圭贤直接骂脏话，圭贤也胆敢评价XD

《白Packer 2》最新一集嘉宾是Super Junior圭贤！圭贤是继第一季ZE:A（帝国之子）金桐俊与目前第二季班底李寿根之外，第三位光临的「白种元弟子」，两人因为太熟闹出有趣互动。

▼圭贤和白种元两人经常同框合作料理综艺外，也常看到圭贤独自料理时炫耀自己有「白种元一号刀」



首先，圭贤和第7集出现的Apink普美有得比，不过他不是假装路过，而是躲在白Packer车子里，孤孤单单又战战兢兢躲了要30分钟。圭贤和安普贤、许卿焕、李寿根都熟识见面就拥抱，也和少见的高庚杓打招呼，而和白种元的招呼是……白种元：「呀@#%^&，可恶！你这臭小子！」相当爆笑，不过打完招呼一轮迎来的却是沉默，也许是因为太熟了，这短暂沉默又成为笑点。



做料理过程，圭贤会自己开口要试吃：「老师，通常不是都会让嘉宾试吃吗？」白种元：「啊等一下啊，不好意思，现在开始音乐剧之星，曹圭贤老师的试吃。」还亲自拿给他，为了走过去赶走高庚杓：「庚杓让开――」高庚杓超问号。圭贤一开始吃说「可以了」，后来却改口「感觉少了点什么」，结果被白种元骂：「不要用少了点什么来表现，我不是有说还没完全做好吗！」



▼相关影片，此集安普贤觉得被冷落而吃醋好几次也是亮点XD（台湾观众可至friDay影音收看完整节目）



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