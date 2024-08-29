BLACKPINK成员Jisoo又有新作消息！有望接下新剧《月刊男友》，目前还有两部大作品待播

最新消息，Jisoo（金智秀）又有一部正在谈的主演作品，消息一出立刻引发热烈关注。

根据 OSEN 29日的报道，人气女团 BLACKPINK 成员 Jisoo 最近被制作团队邀请出演电视剧《月刊男友》（월간남친）的女主角。

对此，负责 Jisoo 个人活动的经纪公司 BLISSOO 表示：「目前我们已经收到了提案，正在讨论中。」也让大众相当好奇这部戏的内容，目前都尚未公开细节。

Jisoo 首次挑战演技是在2021年12月18日首播的 JTBC 韩剧《雪降花》，讲述某天突然闯进女子宿舍的名门大学生林守护（丁海寅 饰），和冒著被监视的危机藏匿并治疗他的大学生殷英路（金智秀 饰）之间，两人在混乱局势中相爱的凄美爱情故事，相当赚人热泪且印象深刻。



目前还有与李敏镐、安孝燮、蔡秀彬等人合作的电影《全知读者的视角》，以及与朴正民合作的韩剧《流感》两部作品，都已拍摄完成并在准备播出的阶段，粉丝们也都非常期待。



此外，BLACKPINK 今年透过电影《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS》与粉丝们见面，庆祝出道 8 周年，内容是关於「Born Pink」世界巡回演唱会的现场表演内容，也计划在明年完整体回归和举行新的世界巡回演唱会。

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