7年魔咒！Golden Child TAG、知范、普闵三人不续约，往后以七人体制活动

大部分韩团都会面临「七年魔咒」，因为合约大多签七年，最新面临的团体是Golden Child，经纪公司Woollim娱乐27日宣布续约结果，十人剩七人。

Woollim娱乐在weverse公告旗下男团Golden Child成员TAG、金知范与崔普闵三人不续约，李长埈、裴胜民、奉宰铉、金东炫与洪周灿续约，Golden Child未来会以李大烈、Y、李长埈、裴胜民、奉宰铉、金东炫和洪周灿七人体制继续活动（按：李大烈和Y扣除服役时间合约应仍在有效期限内）。



골든차일드 전속 계약 관련 안내https://t.co/aPccFoxArB — GoldenChild (골든차일드) (@GoldenChild) August 27, 2024

Golden Child是Woollim娱乐2017年推出之团体，是INFINITE、LOVELYZ师弟，最初有十一人，但出道不到半年朴在锡退团剩十人，团体2020年参与竞演节目《Road to Kingdom》后人气飙升，上一次回归是去年11月发行第三张单曲专辑《Feel Me》。这七年来，崔普闵、奉宰铉等成员挑战戏剧演出也曾吸引新粉丝入坑。



TAG、金知范与崔普闵不续约退团后，陆续在weverse发布手写信向粉丝Goldenness告别，言谈中也表达对公司代表、成员们、Goldenness的感谢与不舍。虽然七周年逢大变动，部分成员在纪念日28日仍发IG限时动态悄悄庆祝，退团的TAG也在其中（右下角）。



▼成员限动点播的〈Breathe〉和〈Thank You〉



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