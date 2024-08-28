安普贤男女通吃！《白Packer 2》继男高中生示爱后，又有女粉三行诗告白

料理综艺《白Packer 2》聚集名厨白种元、演员安普贤与高庚杓、谐星李寿根与许卿焕，开播至今除了白种元，最受欢迎的大概就是安普贤了吧！而且男女通吃！

先回顾第9集白Packer外烩团来到仁川海事高中，用餐时间安普贤一如往常出来「侦查」，和用餐者打招呼、询问菜色如何，才一登场就引发全场欢呼，男同学们此起彼落呼喊「你好帅」、「欧巴」（「欧巴」一般是女生喊男生的XD），让安普贤受宠若惊。



还有两名男同学共比爱心示爱，而另一名男同学被安普贤拍肩之后，激动表情全都录。虽然仁川海事大部分都是男同学，但也有女同学在，一名女同学甚至说自己吓到把眼镜折断了，和身旁同学各种「劫后余生」(?)的心得分享。



而上周播出的第12集来到负责维护KTX（韩国高速列车）的首都圈铁道车辆整备团，他询问其中一桌哪样菜最好吃，铁道技师们回答炸鸡，但提到自己做的是杂事后，无论男女技师都改口：「『杂事』最好吃。」让安普贤喷笑。



另一桌有技师更会了，一名男技师助功女技师帮忙喊安普贤，说女生准备了三行师，安普贤笑著回头，专注听对方的才艺。女技师：「（安）安好吗？（普）好想你……（贤）是现实对吗？」安普贤开心的回应女技师的告白，主动和对方击掌，其他女技师都羡慕了。



《白Packer》第一季也有不少类似场面，就举例一样是男女比例悬殊的如济州联足球俱乐部（第7集）与中央消防学校消防综合训练团（第10集），无论是男足球员还是男消防学生，都不吝称赞他「长得很帅」、「比例好」、「脸小」，有名足球员还大方承认是他的粉丝，魅力真的不分男女啊！



▼相关影片（《白Packer 2》台湾观众可於friDay影音收看）



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