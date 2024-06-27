张东润与高贤贞新作成为母子！《螳螂》警察成了连续杀人魔的儿子！

据韩媒消息指出，演员张东润将主演新电视剧作品《螳螂》，本剧由同名法国原著电视剧改编并重新拍摄，在法国是6集长度，并曾於2017年在Netflix平台公开，受到多方关注。

这次一部具有特殊素材以及魅力的作品，《螳螂》剧情描述一位女子在很久之前曾因为是连续杀人犯而坐牢，有人盗用了她的名字并模仿她又再度开始犯案的故事。而这连续杀人案的儿子却当上了警察，母亲将与他共同追击这位幕后的杀人者，找出真相。



张东润则是饰演剧中，其外号是「螳螂」的连锁杀人犯郑怡信（高贤贞饰）的儿子车秀烈，开始有人模仿「螳螂」的杀人事件出现，为了揭露这事件的真相，母亲与儿子必须联手合作，而两人的身分为连续杀人犯与警察，这样的共助合作将产生全新的火花。



张东润是一位活跃於多种角色的演员，除了眉清目秀的端正形象，也曾挑战女装出演，在《精神病房也会迎来清晨》中饰演恐慌障碍的患者，《沙之花也有春天》中也为了演出摔角选手而增重14公斤，在电影《行动代号：狼狩猎》与《恶魔们》中也都挑战与以往不同的角色，甚至展现出带有反派邪恶设定的魅力。《螳螂》刚结束选角而即将进行拍摄。

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