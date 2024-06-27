安宰贤徐仁国互赞「漂亮、性感」，被洪锡天拗对视大呼不行！洪扎心安慰：「都是这样开始的」

安宰贤和徐仁国时隔12年再拍BL虐恋MV、公开后瞬间引起超高讨论度，近日谐星金峻铉请来二人做客网综，还带上该领域「王者」洪锡天，预告片已经笑点满满、令人超期待正片！

金峻铉YT频道近日公开最新一期预告「换乘GAY」，嘉宾是安宰贤、徐仁国、洪锡天。 徐仁国夸赞安宰贤「长得很漂亮」，安宰贤则说徐仁国「在我眼中越来越性感」，尤其眼神格外迷人，气氛顿时暧昧~



洪锡天称徐仁国又性感又有男人魅力、表示自己也可以积极示好，令徐仁国瞬间慌乱心虚; 接著对安宰贤说「看一眼哥哥我吧」，安宰贤触电般立即回避视线：「突然感觉好难啊！」



过了一阵后，洪锡天安慰安宰贤说「大家都是这样开始的」，反而令安宰贤更加陷入混乱、双手捂住眼睛XD 金峻铉帮徐仁国擦掉嘴唇上沾到的东西，徐仁国下意识说有点心动，忍不住感慨：「总之今天都在调情就对了！」



最近安宰贤和徐仁国时隔12年再次为K.Will担任MV主演，在《没有适合我的离别歌曲》中展现更加浓厚的感情叙事，长达6分钟充满惊人反转的剧情、复杂的线索和暗示引发热烈讨论。徐仁国SOLO新歌《Out of time》也几乎同期发布，其中徐仁国痛苦挣扎的模样令网友笑称仿佛是《没有适合我的离别歌曲》番外篇。



▽安宰贤、徐仁国、洪锡天这期节目将在今晚7点通过YouTube公开，好期待热闹的聊天场面啊XD



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