【韩网热门】韩日反应都炸裂的东京小巨蛋NewJeans SOLO舞台《蓝色珊瑚礁》！网友：千年万年难遇的爱豆

NewJeans登陆日本小巨蛋举行了粉丝会，热度掀翻全场。
尤其是成员Hanni的SOLO舞台，她表演了日本国民歌曲《蓝色珊瑚礁》，不仅是现场反应火爆，连网路反响也十分热烈，直接登上X（旧推个）趋势第5名。
韩国网友评论：
1. 太会选歌了，好适合她，好美
2. 完全击中日本人，这可是韩国人眼中非常可爱的天生爱豆啊，短发+伞裙，疯了
3. 好可爱，又甜又美
4. 完全就是圣子阿姨降临（该曲原唱是松田圣子）
5. 这是什么绝世美少女啊
6. K-POP的骄傲-卷发Hanni
7. 短发根本就是神之一笔
8. 我特意去看了日本网友的反应，都说闵熙珍的企划能力是天才级别，她怎么会想到让Hanni选这首歌的
9. 所有的元素都很完美，好羡慕现场的观众
10. 虽然Hanni完美消化了这首歌，但我还是要说选歌绝了，太绝了
11. Hanni+蓝色珊瑚礁，是谁想出来这个组合的
12. 这首歌很有名吗？ 是日本人很喜欢的国民歌曲吗？
13. 楼上的，相当於我们的《紫色香气》，虽然歌很老，但年轻人也都知道的超级有名的歌曲
14. 我好幸福啊，新本命唱了我旧本命的歌曲
15. 求大家告知我停下来的方法，看了一遍又一遍，根本停不下来，我明天还要上班啊
16. 其实我没听过这首歌，但一打开却有很多回忆涌现，有一种大海在我眼前的错觉，疯了
17. 千年万年难得一遇的爱豆啊
18. 疯了，我是别家的粉，但是阿姨好爱你啊
19. 可爱就是天下最无敌的
20. 我都不知道看了多少遍了，还去听了原曲，然后又回来听，无限反覆中
21. 语言天才，听她的日语发音也很自然
22. 现在已经到趋势第3名了哦
23. 你是人还是精灵啊
24. 确实是能让日本人疯狂的选曲
原文：https://theqoo.net/square/3295713793
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