朴恩斌&薛景求《狂医魔徒》「原来是变态之间的对决」「期待能多疯」，最新5、6集预告出炉

由新生代影后朴恩斌和中生代影帝薛景求携手演出的Disney+原创韩剧《狂医魔徒》目前播出四集，反转不断在观众间广受好评。

（以下稍微透露情节）

《狂医魔徒》剧情讲述天才神经外科医师「郑世玉」（朴恩斌 饰），与毁了自己医师生涯的老师「崔德熙」（薛景求 饰）之间的师徒对决。前四集一边阐述郑世玉与崔德熙的恩怨，一边描写崔德熙为了让郑世玉替自己动手术，威胁郑世玉的同时又要替她收拾残局……因为郑世玉不仅是黑牌律师还是杀人不眨眼的狠角色。



朴恩斌首次饰演病态杀人魔，黑化的「疯癫」演技颇受好评，剧中郑世玉愉快杀人、和徐荣柱助理（尹灿荣 饰）及崔德熙都能直白聊杀人及埋尸，黑色幽默情节也成为一大亮点，颠覆一般医疗剧及犯罪剧，让观众力赞「有趣」。



明（2）日将播出的5、6集已释出预告。接续第4集尾声，郑世玉深深相信崔德熙杀了金明晋，崔德熙嘴上虽说「我和你不一样」，但却偷偷拥有金明晋生前所开的车，开了金明晋的车载李完镒刑警不晓得去哪……5、6集预告开头便提到李刑警失踪，而仲介郑世玉非法手术的闵社长突然介绍了一次手术要她和崔德熙合作，郑世玉忍不住对崔德熙动手，后续徐荣柱被抓之外郑世玉的家也被烧毁，这是崔德熙做的？



对於接下来情节，网友留言「原来是变态和变态的对决……」、「疯狂的剧，期待能走到哪种程度」、「仅凭朴恩斌的演技就能投入其中，这样的人真的是演员啊」、「朴恩斌演技疯了，目前活动的女演员中应该是第一等级，应该会再得今年百赏艺术大赏」、「没有悲伤或感动的要素，朴恩斌的演技却让我鸡皮疙瘩都流泪了」、「越看越觉得德熙是为了救世玉才那样……」……等等。

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