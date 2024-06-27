Seventeen小分队BSS夫硕顺〈Fighting〉被选为巴黎奥运会韩国代表队对歌！
广告

Seventeen小分队BSS夫硕顺〈Fighting〉被选为巴黎奥运会韩国代表队对歌！

明星   2024年6月27日   星期四10:36   Tracy  

（封面图源：TV DAILY）

SEVENTEEN小分队BSS（夫硕顺）这下出息了，竟然要和出征巴黎奥运会的韩国国家代表队合作！！！

据韩媒报导称，BSS的经典名曲〈Fighting〉被选为本次巴黎奥运会韩国国家代表队队歌。 三人还参加了AI应援影片的录制。在活动官网上，只输入想要传达祝福资讯的对象的姓名和内容，就能通过AI技术自动生成应援文案，并结合BSS成员的AI声音自动生成相应的应援短片。

BSS由夫胜寛、李硕珉、权顺荣三名成员组成，2023年2月，他们发行首张单曲专辑《SECOND WIND》，〈Fighting〉就是收录在其中的主打歌，邀请了Rapper李泳知合作献唱 。 〈Fighting〉很快就达成音乐节目的八冠王，即使不是BSS的歌迷，很多人也被这首充满朝气、正能量的歌曲所吸引。 今年1月，BSS又凭藉〈Fighting〉获得第38届韩国金唱片奖数位音源本赏。

最后，我们一起来欣赏一下这首让人听完就浑身充满能量的〈Fighting〉吧。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » Seventeen小分队BSS夫硕顺〈Fighting〉被选为巴黎奥运会韩国代表队对歌！
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手