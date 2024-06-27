Seventeen小分队BSS夫硕顺〈Fighting〉被选为巴黎奥运会韩国代表队对歌！

SEVENTEEN小分队BSS（夫硕顺）这下出息了，竟然要和出征巴黎奥运会的韩国国家代表队合作！！！

据韩媒报导称，BSS的经典名曲〈Fighting〉被选为本次巴黎奥运会韩国国家代表队队歌。 三人还参加了AI应援影片的录制。在活动官网上，只输入想要传达祝福资讯的对象的姓名和内容，就能通过AI技术自动生成应援文案，并结合BSS成员的AI声音自动生成相应的应援短片。



아 이거 너무 재밌네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

부석순 오라버니들이 티켓팅이랑.. 을 응원해 주네요 pic.twitter.com/4bqARPAggJ — (@_hamsterlover) June 24, 2024

우와.. 부석순 오빠들이 제 평윤을 응원해주시다니…감사합니다 pic.twitter.com/rPcIl7YNbg — 청춘찬찬 (@chanchan_1004) June 24, 2024

부석순이 말아주는 캐랜 티켓팅 성공 응원https://t.co/P1j7rlS9j0

다늘 부석순에게 응원 받고 오세요!!!!! pic.twitter.com/yKkdaMZ1AZ — 차코니 (@chacconii) June 24, 2024

BSS由夫胜寛、李硕珉、权顺荣三名成员组成，2023年2月，他们发行首张单曲专辑《SECOND WIND》，〈Fighting〉就是收录在其中的主打歌，邀请了Rapper李泳知合作献唱 。 〈Fighting〉很快就达成音乐节目的八冠王，即使不是BSS的歌迷，很多人也被这首充满朝气、正能量的歌曲所吸引。 今年1月，BSS又凭藉〈Fighting〉获得第38届韩国金唱片奖数位音源本赏。

最后，我们一起来欣赏一下这首让人听完就浑身充满能量的〈Fighting〉吧。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻