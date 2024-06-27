Super Junior坏习惯连粉丝也不放过！tripleS琴音和D&E视讯通话遭挂电话XD

E.L.F.应该都知道Super Junior有个坏习惯，可能是已习惯彼此捉弄，所以只要成员间讲电话不合自己的意思或达到目的了，就会毫不留情挂电话，最近他们除了对成员这样，连对粉丝也是XD。

小分队D&E（东海、银赫）的YouTube节目《要来这边吗？》最新一集请到多达24名成员正成为热门话题的女团tripleS，成员琉然与秀珉。秀珉替日籍成员琴音（Kotone）带话表达对SJ的粉丝心，银赫本来还用日语腼腆的透过镜头向琴音打招呼，但问了琴音的本命是谁后，见琉然和秀珉尴尬的样子就差不多懂了。



▼琴音



D&E两人打破沙锅也想问清楚，当场和琴音来场视讯通话粉丝签名会，直接用日语和日籍的琴音沟通，没几句就进入正题：Super Junior里琴音最喜欢谁？东海还威吓人家「说实话没关系」，结果听到是艺声秒挂人家电话！全场爆笑！



东海：「没有来是有原因的啊！」银赫选择性失忆：「说是谁来著？」琉然很配合：「忘了……」银赫继续说：「视讯通话粉丝签名会是琴音自己放弃的！」



这段内容不禁也让人想起(G)I-DLE里两名知名E.L.F.，Minnie和雨琦一个本命是圭贤一个是厉旭，她们做客《要来这边吗？》时，银赫还妄想两人的本命会变动，结果两人只聊圭贤和厉旭，让银赫忍不住赶人还问：「今天为什么要来？」想不到雨琦说：「以防万一厉旭前辈和圭贤前辈也在。」银赫都服了。（相关报导：‎〈(G)I-DLE Minnie&雨琦超专一就爱圭贤&厉旭惹怒银赫XD〉‎）



还有fromis_9朴池原和李彩煐做客的一集，D&E开场就和池原和彩煐斗嘴，彩煐忍不住说：「好担心今天的录影……好想神童欧巴……」银赫无言到望天，东海说：「是讲了一个不在的人啊？」银赫下一句干脆逃避现实(?)：「申东烨前辈吧？」不过，池原其实早在东海面前展现过粉丝心，但再次於萤光幕见面就没提起，只是爆料东海每次遇见她们说要请客都没请。（相关报导：〈fromis_9竟想效仿SJ洗澡卡婆婆卡！〉）



虽然这些场面都让D&E好气又好笑，但也能看见身为二代大前辈的SJ，和三四代爱豆后辈毫无世代隔阂，更默默证实了自己的影响力，从韩国（池原）、中国（雨琦）、泰国（Minnie）到日本（琴音）都出了「明星E.L.F.」，其中琴音年仅20岁（2004年生）几乎要和SJ同龄，若再加上‎NCT泰籍成员TEN说过自己奶奶喜欢SJ，那SJ确实也是「老少通吃」了！

▼tripleS琉然、秀珉做客完整节目（可开CC字幕→自动翻译→中文。上述片段在6:44。）



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