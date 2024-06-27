《背著善宰跑》剧本集追加10页新婚内容，第一个场景就是这里？！ 观众狂欢：史诗级售后

近两年的韩剧主打复仇、暴力风，看多了尔虞我诈的剧情，《背著善宰跑》凭一己之力将韩剧拉回纯爱「统治区」，杀青快一个月了仍然「硬控」（强制控制）无数剧粉。

电视剧在播毕前就确定要推出剧本集，包含了未播出内容的完整版原剧本、剧中女主创作的剧本《在记忆中行走的时间》的完整版剧本、编剧与男女主角的特别采访等等。 消息一经公开就吸引大批剧本预购。



这两日韩网上又爆出关於剧本集的新消息，编剧李诗恩特意追加了10页关於善宰（边佑锡 饰）和小素（金惠奫 饰）的新婚内容，引爆所有CP粉的好奇心，顶流男明星和未来女导演的婚后日常会是什么样子的呢？ 曝光的「剧透」照是善宰宰樱花树下向小素求婚的模样，callback了俩人曾经的浪漫樱花树下约会，上面还写著「场景1 婚房寝室」的字样。 只能说编剧太懂观众的心了，原剧里机场亲密戏根本无法满足大家的胃口嘛！（笑）



据悉李诗恩编剧十分好奇读者们收到剧本集之后会从哪里开始看起，是会按照顺序一页一页精读，还是从男女主角的采访看起呢？



这一消息瞬间在剧粉们中引爆热议，众人纷纷表示「疯了，这种售后也是史诗级」、「新婚？ 我想像的内容要变成文字了???」 、「可不可以让原班人马演出来???」 、「这个剧组果然是观众要什么就给什么」、「编剧大人，我爱你！」。

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