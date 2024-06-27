Super Junior壞習慣連粉絲也不放過！tripleS琴音和D&E視訊通話遭掛電話XD

E.L.F.應該都知道Super Junior有個壞習慣，可能是已習慣彼此捉弄，所以只要成員間講電話不合自己的意思或達到目的了，就會毫不留情掛電話，最近他們除了對成員這樣，連對粉絲也是XD。

小分隊D&E（東海、銀赫）的YouTube節目《要來這邊嗎？》最新一集請到多達24名成員正成為熱門話題的女團tripleS，成員琉然與秀珉。秀珉替日籍成員琴音（Kotone）帶話表達對SJ的粉絲心，銀赫本來還用日語靦腆的透過鏡頭向琴音打招呼，但問了琴音的本命是誰後，見琉然和秀珉尷尬的樣子就差不多懂了。



▼琴音



D&E兩人打破沙鍋也想問清楚，當場和琴音來場視訊通話粉絲簽名會，直接用日語和日籍的琴音溝通，沒幾句就進入正題：Super Junior裡琴音最喜歡誰？東海還威嚇人家「說實話沒關係」，結果聽到是藝聲秒掛人家電話！全場爆笑！



東海：「沒有來是有原因的啊！」銀赫選擇性失憶：「說是誰來著？」琉然很配合：「忘了……」銀赫繼續說：「視訊通話粉絲簽名會是琴音自己放棄的！」



這段內容不禁也讓人想起(G)I-DLE裡兩名知名E.L.F.，Minnie和雨琦一個本命是圭賢一個是厲旭，她們做客《要來這邊嗎？》時，銀赫還妄想兩人的本命會變動，結果兩人只聊圭賢和厲旭，讓銀赫忍不住趕人還問：「今天為什麼要來？」想不到雨琦說：「以防萬一厲旭前輩和圭賢前輩也在。」銀赫都服了。（相關報導：‎〈(G)I-DLE Minnie&雨琦超專一就愛圭賢&厲旭惹怒銀赫XD〉‎）



還有fromis_9朴池原和李彩煐做客的一集，D&E開場就和池原和彩煐鬥嘴，彩煐忍不住說：「好擔心今天的錄影……好想神童歐巴……」銀赫無言到望天，東海說：「是講了一個不在的人啊？」銀赫下一句乾脆逃避現實(?)：「申東燁前輩吧？」不過，池原其實早在東海面前展現過粉絲心，但再次於螢光幕見面就沒提起，只是爆料東海每次遇見她們說要請客都沒請。（相關報導：〈fromis_9竟想效仿SJ洗澡卡婆婆卡！〉）



雖然這些場面都讓D&E好氣又好笑，但也能看見身為二代大前輩的SJ，和三四代愛豆後輩毫無世代隔閡，更默默證實了自己的影響力，從韓國（池原）、中國（雨琦）、泰國（Minnie）到日本（琴音）都出了「明星E.L.F.」，其中琴音年僅20歲（2004年生）幾乎要和SJ同齡，若再加上‎NCT泰籍成員TEN說過自己奶奶喜歡SJ，那SJ確實也是「老少通吃」了！

▼tripleS琉然、秀珉做客完整節目（可開CC字幕→自動翻譯→中文。上述片段在6:44。）



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