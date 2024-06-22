《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》李浚荣想为表艺珍找对象却内心交战！一吻之后出现变数（EP.3–6）

[有雷]如同剧名所说的展开剧情，女主角表艺珍从头到尾都没有隐瞒自己内心的梦想，就是来到清潭天堂能找个有钱人嫁入豪门，但她的老板李浚荣却不讨厌她，反而化身神仙教母，想要为她实现梦想。但，他该听从自己内心的声音吗？

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想成为灰姑娘的申载琳（表艺珍饰）来到富人聚集地清潭天堂工作，虽然不隐藏自己的心愿，但意外地并没有同事讨厌她，就连机车老板文车民（李浚荣饰）也想要成为神仙教母，帮助载琳达成愿望。载琳在工作场合中遇见了一位充满才气的暖男导演白道弘（金贤镇饰），觉得人生中的目标出现了。白道弘邀请载琳参与一场派对，载琳更是盛装出席。



代表车民在确认白道弘的心意时，发现他可能并非真心喜欢载琳，认为跟载琳交往会破坏阶级次序，甚至在载琳当众出糗时也并未伸出援手，车民心疼载琳的遭遇而在众人面前当众与她接吻，载琳没有拒绝并感到相当心动，但两人来到门外就松开了手，载琳想确认自己的心意，以及车民对她的感觉，但车民却不断压抑自己喜欢载琳的心情。



载琳也觉得那个吻相当不一般，自己的心也被撩动了起来，在同事的建议之下，她决定鼓起勇气再度面对代表，并且要求再度接吻一次，如果代表也有意思，肯定是不会将她推开。不过车民却坚守自己的理智线，推开了向自己靠近的载琳，并且还带著载琳去买衣服，希望她穿著美丽衣服去找白道弘。载琳心中却有著相反的想法，希望车民有一丝喜爱自己的心。



载琳来到白道弘工作室，意外发现他并非很有才华的导演，而只是个三流编剧，不过载琳也并未因此鄙视白道弘，仍表示欣赏他的才华。车民对载琳的担心让正牌未婚妻丹雅嫉妒不已，出动了黑道将载琳绑架。不过乌龙的歹徒也给了车民一次英雄救美的机会。《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》5月31日起每周五於VIU更新2集。



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