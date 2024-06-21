《帐篷外面是欧洲》最新一季阵容确定！罗美兰＋郭善英＋李世荣＋李主傧成共同旅伴！

tvN旅游实境综艺《帐篷外面是欧洲》已进行多季录制，邀请许多电影电视的知名演员们共同到欧洲旅游，体验美好风景。而最新一季的成员也在日前公开，将由罗美兰＋郭善英＋李世荣＋李主傧四位共同出游。

tvN《帐篷外面是欧洲》利用露营的方式代替住饭店，以租车代替火车，以当地超市代替高级餐厅，用自助旅行的方式来到欧洲体验的疗愈旅游节目，之前也有男演员版，今年2月首次播出女演员版本后，受到许多观众们的喜爱，因此也即将推出新一季的内容。



而上一季节目中拥有15年露营经验的罗美兰，将再度为大家带来露营的乐趣，并且将善用当地食材做出新式露营料理，带给观众们耳目一新的感觉。最近以《机智医生生活》《Moving异能》《碰撞搜查线》电视剧获得大家喜爱的演员郭善英，也将参与本次节目，她表示这是自己第一次到欧洲旅行，也是第一次挑战露营型态，所以相当有意义。



另外近期以《泪之女王》以及千万电影《犯罪都市4》受到瞩目的李主傧，也确定参与本次行程，平时休闲也热爱登山及露营等户外活动的李主傧，将以有经验者担任罗美兰的左右手。本次旅行中的老么李世荣，也因2014年曾在电影中与罗美兰合作而结缘，好奇她将为旅程增添什么样的乐趣。而本次《帐篷外面是欧洲》也是第一次在夏季进行露营，也请大家期待最新一季的内容。



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