【KSD赠奖活动】送出最新韩国动作片《亡命机劫》主演亲签海报、行李包套组

河正宇、吕珍九、成东镒、蔡秀彬主演韩影《亡命机劫》本周五上映！赠奖活动：

参加办法

1.到 ‎KSD官方IG @一位你想和他一起看这部作品的朋友，并分享贴文到你的限动！

2.加入KSD LINE好友（* 加好友后「不能封锁」韩星网LINE帐号）

抽奖时间

活动即刻进行到6/24 23:59止，6/25中午会在IG贴文公布得奖者，届时会再私讯通知得奖者。

注意事项

* 本次活动只会寄送到台湾的中奖者

* 公布中奖名单后，会私讯请得奖者提供联系方式，中奖者须提供韩星网加入LINE好友截图，并提供姓名、手机、住址等资料，所有资料於只会用於该活动

* 中奖者不得要求、指定、更改奖项或兑换现金，且不得转让或转售奖品

* 韩星网及主办方保留修改及更动此活动之权利

* 参加此活动，务必遵循所有活动流程与执行细节，若有任何违反活动规范或违法的事，即会被取消参加资格和相关赠品，且须负责相关赔偿与法律责任

关於《亡命机劫》

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预告片：



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