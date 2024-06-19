出道已经20年！吕珍九自曝「连怎么搭火车都不会」童星的成长痛告白

tvN节目《You Quiz》（刘QUIZ ON THE BLOCK）将於19日播出的内容中，邀请最近正在宣传电影新作《亡命机劫》的吕珍九来到节目中，主题则是讨论「破解难题的方法」。

今晚即将播出的《You Quiz》节目中，除了邀请在许多领域知名以及充满新闻话题性的人士以外，演员的部分则邀请到有一半以上的人生都在演戏的童星演员出身的吕珍九。吕珍九从小到大演出了非常多次童星角色，电影与电视剧合计大约有15次出演童星，而现在的他，自己也会对在现场看到的儿童演员感到内在的亲密感。



不知不觉吕珍九已经是一位出道20年的演员了，凭藉参与多部重量级作品而奠定基础的吕珍九，令大家难忘的是他在《拥抱太阳的月亮》中的精湛演出，他将重现经典台词，并分享当时的幕后小故事。另外虽然他在17岁已经获得了最年轻的电影新人奖项，但他自曝「公车路线都不熟，连怎么搭火车，怎么缴大学的学费都不会」，表达出作为童星，人生中也放弃了很多应该经历的机会。



不过童星也逐渐长大，经历深思熟虑后遇见了作品《德鲁纳酒店》并与IU李知恩搭档演出，变得比以前更成熟的吕珍九，也吸引了许多观众们的目光。6月21日即将在韩国与台湾同步上映的电影新作《亡命机劫》中，吕珍九将以反派角色登场，尝试演出劫机犯，也让观众们相当期待。

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